OnlyFans запрещает порно: что об этом думают эстонские красотки?

Руководство OnlyFans объяснило, что пошло на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Компания хочет «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», говорится в заявлении. Авторы по-прежнему смогут публиковать на платформе видео и фотографии в обнаженном виде, но только если они не противоречат политике OnlyFans. Например, нельзя выкладывать «обнаженный» контент, снятый в общественных местах, а также откровенно порнографические видео. Правда, останется ли возможность пересылать такие материалы в личных сообщениях — не уточняется.

Из эстонских девушек мало кто делится порнографическим контентом «Я считаю, что это очень разумное решение. Я с самого начала говорила, что OnlyFans - это не порносайт», - комментирует девушка Сандра Роосме или San8ra. Роосме также делится обнаженными фотографиями в своем аккаунте, но ничего более непристойного, чем можно найти на обложке эротического журнала.

Сандра Роосме ФОТО: Sandra Roosme erakogu

Хелена Клаар, звезда реалити-шоу, которая присоединилась к OnlyFans этой зимой, говорит, что ее эти изменения не волнуют. «Для меня это не имеет значения», - говорит Клаар, предполагая, что в ее аккаунте нет порно.

Хелена Клаар ФОТО: скриншот с Instagram/helenaklaar

Однако изменение может коснуться девушки, которая называет себя первой эстонской порнозвездой в Instagram.

Marimumm ФОТО: Erakogu/@mustseep

или Марилийс Кюунарпуу предлагает «секс-видео с мужчинами, сольные видео и лесбийские видео» в OnlyFans, но считает, что октябрь не принесет каких-либо существенных изменений. «В частном порядке с подписчиками OnlyFans можно по-прежнему делиться за деньги контентом», - объясняет Маримумм.

Порнозвезду беспокоит только то, что осенью ей придется снизить цену, если в будущем будут разрешены публиковать только обнаженные фотографии, но не порно. «Если OnlyFans сможет каким-то образом запретить содержание личных сообщений... Но пока я об этом не думала», - признает Маримумм.

Певица и создатель контента Дезире Мумм, которая в любом случае никогда не публиковала сексуальный контент на OnlyFans, будет рада принять изменение и будет вынуждена все время объяснять это подписчикам. «Думаю, это решение полезно для меня, потому что оно делает платформу более серьезной. Если исчезнет порнографическая часть, исчезнут предрассудки, что если вы находитесь на OnlyFans, вы снимаетесь порно», - говорит Мумм.

Дезире Мумм ФОТО: Artur Ivlijev

Однако она сомневается, удастся ли вообще сломать предрассудки. «Давайте будем честными, около 90 процентов контента OnlyFans является порнографическим, поэтому у людей все еще создается впечатление, что это только порно», - говорит Дезире. Она также не уверена, выживет ли сайт, если исчезнет порнографический контент.