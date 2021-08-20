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Идиотизм: тартуская молодежь бросила в реку инвалидное кресло

Noormehed lennutasid ratastooli Emajõkke. ФОТО: Kaadrid videost/ Facebook

В TikTok распространяются видео того, как молодые люди в Тарту дурачатся на инвалидной коляске, а потом толкают ее прямо в реку Эмайыги.

«Как вы думаете, это нормально — кидать инвалидную коляску в реку? Жестко. Эмайыги очистили от мусора, и теперь они бросают туда такие вещи!» - написал один из комментаторов.

«Честно говоря, люди больные», - пишут в комментариях другие. Видеоклипы разместил в Facebook житель Тарту, который нашел их в TikTok и разочаровался в поведении подростков.

Смотрите сами!

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