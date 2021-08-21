Шесть знаков Зодиака с самым отвратительным характером

Овен

Вы человек действия и вам трудно совладать со своими эмоциями. В лучшие из дней ваш энтузиазм и восторг заразны, но если что-то выводит вас из себя, окружающим лучше спрятаться. Вы будете говорить первое, что пришло вам в голову, независимо от того, насколько это неприятно слышать.

Вы можете ощутить необходимость что-то сделать, чтобы выпустить пар: ударить кулаком по стене, или размахивать руками во время своей гневной реплики. Ваш гнев может быть непродолжительным, но короткие его вспышки несут в себе разрушительные последствия и даже несколько пугают, особенно тех, кто выступает объектом вашей агрессии.

Скорпион

Не зря о гневе Скорпиона слагают легенды. По своей натуре вы очень чувствительный, самоотверженный и загадочный человек. И хотя эти качества относятся к положительным эмоциям, они являются важными составляющими вашего характера. Вы умеете отлично скрывать свою злость, ожидая идеального момента для того, чтобы ее выпустить. Вы тщательно подбираете слова, но при этом стараетесь, чтобы они ранили в самое сердце.

Когда кто-то вас обижает, вы не реагируете на это мгновенно, потому что вам нужно время, чтобы заставить людей ждать ваш ответ. Как только вы соберетесь с мыслями, вы скажете и сделаете все возможное, чтобы причинить своим обидчикам такую же боль, какую они причинили вам.

Телец

Людей может удивить ваш отвратительный характер, и не сомневайтесь — они правы. Как правило, вы ведете себя спокойно и расслабленно, но когда кто-то начинает испытывать ваше терпение или играть у вас на нервах, он видит ту вашу сторону, о существовании которой ранее даже не подозревал. Вы терпеливые, но всему есть предел. И когда он достигается, вы будете твердо стоять на своем до самого конца.

Учитывая, что подобного поведения от вас никто не ожидает, это поставит ваших обидчиков в тупик. Вы днями, неделями и, возможно, даже месяцами обдумывали все, что собираетесь им сказать. И вам все равно, правы вы или нет, потому что никому не позволите собой помыкать и заставлять вас чувствовать себя неадекватными.

Лев

Вы родились под знаком Льва не просто так — он предполагает набор определенных положительных и отрицательных качеств. Вы довольно демонстративный человек и не боитесь устраивать сцены, что не очень хорошо, когда дело заходит о вашей злости. Вы уверены в себе, но быстро занимаете оборонительную позицию, если кто-то вас испытывает или пытается унизить.