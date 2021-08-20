Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи
Российский актер Алексей Серебряков опубликовал в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором попросил их об услуге.
Российский актер Алексей Серебряков опубликовал в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором попросил их об услуге.
Видео разместил в своем профиле друг Серегбрякова – актер Александр Дьяченко.
Как оказалось, у самого Алексея Серебрякова нет страниц в соцсетях, однако неизвестный злоумышленник умудрился завести блог от имени актера, где регулярно публикует фотографии звезды «Левиафана» и даже вступает в беседы с подписчиками, которых он ввел в заблуждение, пишет TopNews.ru.
По словам Серебрякова, узнав о существовании фейковой страницы, он пытался решить вопрос сам, но поддержка Instagram не отреагировала на жалобы.
«Кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня», – сказал он.
Актер попросил фанатов о массовых жалобах на страницу с фейком, чтобы перестать обманывать доверчивых юзеров.
Примечательно, что на лже-страницу Алексея Серебрякова подписаны около семи тысяч человек в Instagram.
В профиле есть примерно 20 записей от имени актера.
На текущий момент страница еще доступна.
Актер примерно 10 лет назад эмигрировал в Канаду с семьей, хотя продолжал сниматься в России.
В этот период он дал интервью в котором заявил, что в России национальной идеей стали «сила, наглость и хамство».
После этого на актера обрушилась критика. Однако весной 2021 года Серебряков вернулся на родину.