Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи

Видео разместил в своем профиле друг Серегбрякова – актер Александр Дьяченко.

Как оказалось, у самого Алексея Серебрякова нет страниц в соцсетях, однако неизвестный злоумышленник умудрился завести блог от имени актера, где регулярно публикует фотографии звезды «Левиафана» и даже вступает в беседы с подписчиками, которых он ввел в заблуждение, пишет TopNews.ru.

По словам Серебрякова, узнав о существовании фейковой страницы, он пытался решить вопрос сам, но поддержка Instagram не отреагировала на жалобы.

«Кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня», – сказал он.

Актер попросил фанатов о массовых жалобах на страницу с фейком, чтобы перестать обманывать доверчивых юзеров.

Примечательно, что на лже-страницу Алексея Серебрякова подписаны около семи тысяч человек в Instagram.

В профиле есть примерно 20 записей от имени актера.

На текущий момент страница еще доступна.

Актер примерно 10 лет назад эмигрировал в Канаду с семьей, хотя продолжал сниматься в России.

В этот период он дал интервью в котором заявил, что в России национальной идеей стали «сила, наглость и хамство».