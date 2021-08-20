Обнаружена новая опасная болезнь, которую переносят комары

Редкая и опасная болезнь передается в основном через укусы комаров. Паразитические черви-гельминты, которых разносят насекомые, поражают как животных, так и людей. Причем коварство болезни в том, что от момента заражения до первых проявлений болезни может пройти очень много времени — от месяца до двух лет.

К основным симптомам редкого заболевания медики относят отек, покраснение и опухоль на месте укуса комара-переносчика, где впоследствии образовывается подкожный узел. Червь-гельминт может мигрировать под кожей человека в диапазоне до 30 сантиметров.

У троих больных дирофиляриозом, выявленных в Киеве за этот год, были извлечены гельминты размером 11, 7 и 12 сантиметров. У одного пациента паразита удалили из правой кисти, у двух других — из левого глаза.

Российские врачи этим летом предупреждали о опасности, которую могут представлять собой комары. По словам доктора биологических наук, профессора, заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светланы Рославцевой, дирофиляриоз в нашей стране характерен в первую очередь для центральных районов Крыма, где обитает множество видов насекомых.