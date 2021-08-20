Какая вы песня в караоке исходя из знака Зодиака

Близнецы — «18 мне уже», Руки вверх

«Забирай меня скорей, увози за сто морей, потому что мне....., я так больше не могу», — подобное запросто споют вам Близнецы в ответ на вопрос «Как дела?». Но вслух этого не озвучат, и партнер не услышит откровенные слова про «забирай и целуй». Близнецы не скажут, а сразу приступят к действиям: и на шею сядут, и нагайкой взмахнут, и поскачет воздыхатель не только за сто морей, а на край света. И только там его поцелуют. Везде. Возможно.

Рак — «О боже, какой мужчина!», Натали

Барышня-Рак не устроит вам неожиданных сюрпризов: она точно знает, чего хочет и сообщит об этом всем. Полным списком. Чтобы не попасть впросак, заучите оригинальный текст этой песни. Так вы узнаете, что она мечтает не только о сыне и дочке, и точка, а еще и о мужчине типа «Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе». Так что, если вы не вписываетесь в рамки «О, Боже, какой мужчина!» — валите мимо. И не артачьтесь.

Лев — «Угонщица», Ирина Аллегрова

На самом деле, ничего криминального в том, чтобы присвоить себе чужое, Львица не видит. С ней надо быть порасторопнее, потому что! Кто первый — тому и достанется царственная особа. Помните, любимого сравнивали с машиной и угоняли как чужую девятку, клятвенно обещая не возвращать бывшей владелице. Зная характер Львицы, сомневаться в этом не приходится.

Дева — «К черту любовь!», Светлана Лобода

Неожиданно, но обнадеживающе! Оказывается, ничто человеческое, Девам не чуждо: они, как и все нормальные люди, могут влюбляться, ревновать и даже становиться зависимой от этих чувств, позволяя им управлять своей жизнью. Но она прячет их глубоко внутри. А наружу вырывается внезапное прозревшее решение: к черту любовь! А шокирующе откровенное «раздевайся, ложись, раз пришел», лишь подтверждает практичность Девы: с паршивой овцы — хоть шерсти клок.

Весы — «Шальная императрица», Ирина Аллегрова

В каждом гороскопе пишут про двойственность натуры Весов: что они не способны сделать выбор, а потому страдают всю жизнь. На самом деле, они всего лишь делают вид, что не определиться, все с одной целью: чтобы их пожалели и тут же побежали за вкусненьким. А пока все суетятся, Весы — раз! — и захапают и трон императорский, и офицера с небесно-морскими глазами. Ну не нельзя же отказывать себе, в самом деле!

Скорпион — «Тропикана женщина», Валерий Меладзе

Лучше и точнее Скорпиона охарактеризуют тексты группы «Ленинград», но тогда без цензуры не обойтись. Поэтому Меладзе и никто другой! Не прибегая к острому словцу, мы узнали, что для мужчины Скорпионша это «тропикана-женщина», которая «горяча и бешена», и что он намерен ее убить, но не может, потому что это и есть его самая настоящая любовь. Но слов не хватает, и он просто кричит в ответ от боли вонзающей в него жало безжалостной Скорпионши.

Стрелец — «Дольче габбана», Верка Сердючка