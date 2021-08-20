Земфира: сделайте, блин, прививку!

Дело в том, что у звезды большая команда и многие от нее зависят финансово.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», - цитирует артистку портал.

Оказывается, в 2020 году Земфира хотела выступить на девяти фестивалях и много репетировала. Программа была доведена до совершенства. Но в итоге она вышла на сцену всего два раза, пишет RUS.TVNET.lv.

«В этом году - новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы. Ноль концертов. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую», - заметила исполнительница.

Земфира подчеркнула, что ее музыканты задействованы и в других проектах. Ей сложно всех собрать, но это не приносит результатов.

«Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!» - резюмировала артистка.