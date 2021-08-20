Сегодня в Нарве пройдет праздник песни «Наведем мосты»

Цель концертного представления – собрать вместе людей разных национальностей, с разными родными языками и живущих в разных регионах, чтобы спеть близкие сердцу песни и отметить 30-летие восстановления независимости Эстонии, сообщил Фонд интеграции.

Мероприятие пройдет в парке EV100. Уникальное концертное представление отправит зрителей в путешествие во времени. На воображаемом мосту встретятся разные эпохи, народы и языки. Музыкальные выступления будут чередоваться видеоинсталляциями и совместным пением.

В репертуаре праздника песни «Наведём мосты» – как патриотические эстонские песни, традиционно исполняемые на праздниках песни, так и популярные народные песни, связанные с Нарвой. Прозвучат песни на эстонском, русском, белорусском и украинском языках в исполнении местных солистов, хоров и тандемного хора нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. В репертуаре: «Еilne päev» («Позади крутой поворот»), «Vihma sajab как с ведра», «Калинка-Малинка», «По камушкам», «Лучшие девушки в Нарве», «Ой під вишнею, під черешнею». Слова песен можно найти здесь.

На сцену выйдут солисты София Рубина-Хантер, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков и Беатриче Хубер.

В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы будут проверяться на входе. У лиц до 18 лет наличие сертификатов проверяться не будет.