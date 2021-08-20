Жена Стэтхэма объявила о второй беременности

33-летняя знаменитость разместила в соцсети снимки, на которых она демонстрирует подписчикам свои модные образы. Серию из десяти изображений завершило фото, где она позирует в облегающем вязаном платье, придерживая рукой живот. «Та-дам! Второй раунд», — написала модель под фото.

Публикация набрала 190 тысяч лайков, поклонники поздравили Хантингтон-Уайтли в комментариях. «Поздравляю, ребята!», «Какая красивая молодая мама, здоровья тебе!», «Счастлива за вас!» — высказались они, пишет Lenta.ru.

Актера Джейсон Стэтхэм и манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэтхэма, который родился 24 июня 2017 года.