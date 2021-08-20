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Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака

Утро. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Это благоприятный день для общения, укрепления существующих эмоциональных отношений. Легко зарождаются новые привязанности, у людей появляется искренний интерес друг к другу. Сегодня все необычное кажется особенно привлекательным, и многие отказываются от сложившихся привычек, чтобы открыть для себя нечто неизведанное. Именно в такой день легко найти общий язык людям, принадлежащим к разным поколениям или социальным слоям.

Профессиональные трудности могут быть преодолены легко благодаря готовности к сотрудничеству, бескорыстной помощи, щедрости, которые свойственны сегодня даже тем, кто не привык делиться ни своими успехами, ни материальными благами. Если вы недавно сменили работу, не упустите возможность наладить отношения с новыми коллегами, пишет Дворец.

Овен

Хороший день для тех, кто строит планы на будущее, в том числе и весьма отдаленное. Умение видеть перспективу того или иного дела очень важно для достижения хороших результатов; в личных же отношениях пригодится способность предвидеть реакцию окружающих на тот или иной поступок. Сегодня вы определенно сможете стать кузнецом собственного счастья – вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или неожиданного появления препятствий очень мала.

Звезды советуют быть помягче с близкими, особенно – с детьми. Сейчас не время наставлять на путь истинный тех, кто ищет собственную дорогу к успеху. Если удержаться от советов все же не удается, старайтесь, по крайней мере, излагать свои соображения в тактичной форме.

Телец 

Обостряются противоречия в отношениях с родственниками и друзьями. Значимую роль в этом невеселом процессе играет несходство взглядов на вопросы исключительно практического характера. Если для вас важно сохранить мир и покой, уклонитесь от споров и наберитесь терпения – время покажет, что не одна из точек зрения не была абсолютно верной. Те, кто готов отстаивать свое мнение любой ценой, должны быть настойчивы и упорны; впрочем, вряд ли торжество сомнительной истины доставит вам удовольствие.

Попытки руководить поступками любимого человека не дадут ожидаемого результата, хотя поговорить со своим избранником по душам и обсудить накопившиеся проблемы вполне можно. Лучшими развлечениями будут те, которые вы обеспечите себе сами – предложения знакомых вряд ли вызовут интерес.

Близнецы

Ситуация может показаться безнадежной, но на самом деле таковой не является. Не ищите в себе причину всех проблем и бед, а подумайте о том, как от них избавиться – вас непременно посетит идея, достойная воплощения в жизнь. Многим покажется, что непременным условием успеха является смена работы или области деятельности, однако не стоит делать это слишком поспешно. Во время бесед с руководством и деловыми партнерами старайтесь вести себя очень тактично, а главное – очень внимательно слушайте: можно получить весьма ценную информацию.

Близкие люди проявят к вам внимание, но, увы, не в той форме, которая желательна для вас. Не обижайтесь – спокойно объяснив, чего именно хотите, вы наверняка это получите.

Рак 

Торжествуют те, кто напорист и изобретателен. Какой бы ни складывалась ситуация, будьте разборчивы в средствах и не идите на сделки с совестью – за недостойные поступки, совершенные сегодня, придется расплачиваться. Но и добрые дела не останутся без вознаграждения. Непростым может оказаться решение финансовых вопросов, однако в итоге ситуация все же сложится благоприятным для вас образом.

Не упустите случай отметить свои профессиональные достижения в кругу друзей или разделить с близкими радость их побед. Внеся немного разнообразия в свою повседневную жизнь, вы порадуете не только себя, но и любимого человека, а также получите шанс расширить свой круг общения. Есть вероятность недомоганий, избегайте излишеств, которые могут навредить здоровью.

Лев 

Сложный день. Львы склонны к необдуманным поступкам и совершенно не в состоянии предугадать, какими будут последствия их действий. В таких условиях не стоит удивляться тому, что неприятности возникают снова и снова, и винить в этом звезды или судьбу нет никаких оснований – все дело в вашем собственном отношении к происходящему. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством, отложите обсуждение вопросов, касающихся финансов и имущества.

В личной жизни дела обстоят даже хуже, чем на работе – вы ведете себя столь эгоистично и непредсказуемо, что даже самые близкие люди не смогут отнестись к этому с пониманием. Язвительные замечания, злая ирония, неискренность совершенно не способствуют улучшению отношений с любимым человеком.

Дева

Важно сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Сегодня вы получите немало советов, но вряд ли среди них окажется тот, которому стоит следовать. Романтическое увлечение может многое изменить в вашей жизни, заставить пересмотреть свои взгляды и планы на будущее. Однако не исключено, что человек, покоривший вас, руководствуется собственными мотивами – отнюдь не бескорыстными, а потому от него стоит держаться подальше.

Легкомысленные развлечения и неоправданно дорогие покупки нежелательны. Вы можете удержаться в рамках разумного и избежать ошибок – сделайте это, и вы избавите себя от многих неприятностей.

Весы на сегодня

Очень неоднозначный и сложный день, полный контрастов и невероятных совпадений, как удачных, так и роковых. Вы склонны рисковать имеющимися деньгами и своим имуществом в надежде увеличить доходы, но при этом упускаете возможность поправить финансовое положение надежным и безопасным способом. Новые знакомства могут изменить жизнь к лучшему; вы легко располагаете к себе людей, разрушаете стереотипы и предрассудки.

А вот отношения с любимым человеком находятся в сложной, почти критической фазе; существует вероятность серьезного конфликта и даже разрыва. Крайне опасна ревность: из-за нее даже безобидная шутка может стать причиной проблем. Уделите общения детям и старшим родственникам, постарайтесь не отстранятся от семейных дел.

Скорпион 

Хотя жизненный тонус находится на достаточно высоком уровне, вы не чувствуете в себе достаточно сил и энергии, чтобы взяться за решение накопившихся проблем. Хочется отложить дела или поручить их кому-то другому, а освободившееся время использовать для отдыха – перспектива заманчива, но ваша бездеятельность не останется безнаказанной. А потому постарайтесь сосредоточиться и выполнить свои профессиональные обязанности: это будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В личной жизни также складывается непростая ситуация, заставляющая вспомнить о прошлом; возможно повторение ранее совершенных ошибок или, напротив, опрометчивые поступки, продиктованные одним-единственным стремлением – избежать этого. Вам следует руководствоваться здравым смыслом, а не интуицией и чрезмерно романтическими представлениями о жизни; постарайтесь найти среди своих знакомых человека, к которому можно обратиться за советом.

Стрелец 

Оптимизм Стрельцов достоин поощрения – даже этот день, щедрый на неприятные моменты, не отнимет у представителей данного знака уверенности в том, что все непременно будет хорошо. Не забывайте, впрочем, что нужно не только верить в свой успех, но и действовать. Сегодня вы сможете о многом договориться с руководством или важными партнерами, если выработаете верную тактику и не станете отступать от заранее составленного плана действий.

Поладить с любимым человеком будет не так просто – его требования к вам слишком высоки. Упреки и взаимные обиды могут испортить совместную поездку или долгожданную встречу; если же вы будете дружелюбны и миролюбивы, охлаждения в отношениях удастся избежать. Этот день подходит для общения с друзьями и родственниками, посещения праздников и торжеств.

Козерог 

Козероги склонны переоценивать свои возможности в том, что касается деловых переговоров, а также организации разнообразных корпоративных мероприятий. Если вам предстоит важное событие, лучше обратиться за помощью к специалистам, а не рассчитывать только на свои силы. Используйте любую возможность получить знания, расширить свой жизненный опыт. Можно завершать старые дела и браться за новые, только к реализации масштабных и долгосрочных проектов сегодня лучше не приступать.

Вполне гармонично складываются отношения с родственниками, можно найти общий язык с представителями старшего поколения, заручиться их поддержкой, получить ценный совет. Романтические перспективы сомнительны, маловероятно и новое увлечение. Вы поглощены собственными делами и не готовы уделить внимание любимому человеку.

Водолей 

Этот день не подходит для начала работы над масштабными проектами, освоения новых областей деятельности. Придется защищать свои интересы в спорах, тратить много времени на обсуждение вопросов, которые не кажутся важными, заниматься мелкими делами. Оформление документов, особенно в случае заключения крупной сделки, может быть связано с неожиданными затруднениями. Вам нужно быть очень внимательными, чтобы избежать проблем в будущем.

Общие цели объединят членов семьи. Не стоит возвращаться к противостояниям прошлого и вспоминать о старых конфликтах; возможно, между вами по-прежнему существуют разногласия, но вы быстрее достигните результата, если забудете о них. Ваше поведение может раздражать любимого человека или причинять ему боль. Постарайтесь как можно скорее выяснить, в чем дело, иначе избежать ссоры будет трудно.

Рыбы 

Не самый приятный день для Рыб. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Поддержка семьи очень важна, в обществе родных вы будете чувствовать себя комфортно; приятные эмоции подарит общение с детьми, будет повод порадоваться их успехам. Новые увлечения маловероятны, да вы и не склонны возлагать больших надежд на немедленное исполнение всех желаний романтического характера. Старайтесь не обижать любимого человека, не давайте поводов для ссор.

Профессиональная деятельность потребует терпения, рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично. Звезды рекомендуют вам спокойный отдых в привычной обстановке, от занятий экстремальными видами спорта лучше отказаться.

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