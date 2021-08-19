Три столицы Прибалтики были основаны прибалтами или чужестранцами?

Очень часто можно столкнуться с тем, что многие прибалты совершенно не знают истории столиц своих государств. В частности, около 99% опрошенных затруднялись назвать не только даты основания Таллинна, Риги и Вильнюса, но и тех, кто эти города основал. А те, кто это знает, предпочитают помалкивать.
Почему? Наверное, потому что основаны города были иностранцами, благодаря иностранцам и развивались, достигнув современного статуса.
Zen.Yandex рассказывает историю этих трех столиц прибалтийских народов. И начнем с самого крайнего северного – Таллинна.
Таллинн. Столица Эстонии.
Если не слушать легенды, а читать документы, то впервые этот город появляется в арабских летописных источниках, и первым документом было арабское описание Балтики и Русского Северо-Запада, датирующееся 1154 годом. В этом документе впервые появилось название Quoluwany, которое носил город, расположенный сегодня на месте Таллинна. Если перевести на русский язык, то это будет звучать как Колывань.
Однако археологи не подтверждают наличие на том месте города, это скорее был рыбацкий поселок, который был населен рыбаками и охотниками. В 1219 году в этом поселке высадились с военных кораблей датчане, которые искали морские пути в Персию. Они выгнали из поселка местное население, которое убежало в леса, и в нескольких километрах от него поставили свою крепость Reval (Ревель).
Если искать объяснение названию Ревель, то это старое шведское название облюбованного датчанами участка побережья, которое звучало как Рявала. Впоследствии Ревель переходил из рук в руки – то к немцам, то опять к датчанам, то обратно к немцам, затем к шведам. Всё это время в русских документах город назывался Колыванью (созвучно арабским источникам), но когда вначале XVIII века в нем утвердилась Российская империя, то старое шведское название сохранилось официально.
В 1925-м (а точнее - в 1933-м) году город был официально переименован в Таллинн (по эстонски - Тани Линн, или «Датский город»). Таким образом даже эстонское название современной столицы Эстонии подразумевает его иностранное происхождение.
Рига. Столица Латвии.
До 1201 года на землях, где сейчас стоит Рига, жили ливы, основавшие свою деревню в устье реки Рига. Неизвестно, как называлась река до того момента, как на ее берегах появились немцы, но само слово «Рига» (Riege) – немецкое, и переводится как «дружина».
В те времена все эти земли формально принадлежали Новгородской республике, и ливы считались ее подданными. Но немецкие рыцари, которые пришли в эти места после окончания крестовых походов, договорились с русскими о том, что они бесплатно превратят язычников ливов в христиан, взамен попросили немного места, чтобы построить свой городок, чтобы рыцарям было где жить.
Но вскоре «городок» превратился в мощную крепость, вокруг которой образовалось государство крестоносцев Ливония, которое русским подчиняться не собиралось. В этот момент Русь переживала нелегкие времена – феодальный распад и монголо-татарское нашествие, - так что рыцарям никто не мешал заниматься в ихней Ливонии своими делами, мало того – немцы не оставляли попыток завладеть и Псковом вместе с Новгородом.
Надо сказать, что всю историю вплоть до русского вторжения в начале XVIII века в городе и вокруг него вообще не было вино никаких ливов. Немцы их просто загнали в глухие места и запретили вообще в Ливонии появляться. Но уже в XVI веке немцы потеряли свою силу, и сначала Рига стала частью Священной Римской империи, потом Речи Посполитой, а в итоге была захвачена шведами. Петр I, в свою очередь, вышвырнул из Ливонии шведов, и с той поры Рига стала частью Российской империи.
Вильнюс. Столица Литвы.
И снова отбросим легенды и обратимся к документам. Согласно официальным данным, город был назван по речке Вильна (или Вилейка), на которой он разместился. В разные времена город назывался по-русски Вильна, потом по-польски – Вильно, затем по-литовски – Вильнюс, и эти названия отражали совершенно разные вещи, так что точное происхождение названия неизвестно, в любом случае не совсем ясно.
Кто основал Вильнюс? По преданию – великий князь литовский Гедимин в начале XIV века (1323 г.), но учитывая, что уже в те времена все литовские князья были не только литовскими, но и русскими, а русский язык в княжестве был официальным, то можно считать, что сразу после основания Вильнюс был населен представителями всех народов ВКЛ. И русские тут были вовсе не в меньшинстве, особенно учитывая неясное происхождение самого Гедимина, который большинство своих детей назвал польскими и скандинавскими именами.
Но дело не в этом, а в том, что в Вильнюсе практически никогда, по крайней мере, до русского завоевания в XVIII веке, не жило более 10% конкретных литовцев, а в основном он был населен поляками и евреями, которых потом заменили белорусы (после польского восстания в середине XIX века). Литовцы в основной своей массе появились в Вильно только в 1940-м году, когда он был отнят у поляков Сталиным и передан в состав Литовской ССР.
Таким образом мы видим, что современный Вильнюс стал литовским только 70 с лишним лет назад, а до этого он был совершенно чужим для литовцев городом, и в разные времена его своим считали и поляки, и белорусы, и даже евреи. Таким образом можно говорить о том, что, несмотря на свое древнее происхождение, Вильнюс – самый молодой крупный город Литвы.