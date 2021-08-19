Три столицы Прибалтики были основаны прибалтами или чужестранцами?

Почему? Наверное, потому что основаны города были иностранцами, благодаря иностранцам и развивались, достигнув современного статуса.

Zen.Yandex рассказывает историю этих трех столиц прибалтийских народов. И начнем с самого крайнего северного – Таллинна.

Таллинн. Столица Эстонии.

Панорама Таллинна. ФОТО: ESB Professional/shutterstock.com

Если не слушать легенды, а читать документы, то впервые этот город появляется в арабских летописных источниках, и первым документом было арабское описание Балтики и Русского Северо-Запада, датирующееся 1154 годом. В этом документе впервые появилось название Quoluwany, которое носил город, расположенный сегодня на месте Таллинна. Если перевести на русский язык, то это будет звучать как Колывань.

Однако археологи не подтверждают наличие на том месте города, это скорее был рыбацкий поселок, который был населен рыбаками и охотниками. В 1219 году в этом поселке высадились с военных кораблей датчане, которые искали морские пути в Персию. Они выгнали из поселка местное население, которое убежало в леса, и в нескольких километрах от него поставили свою крепость Reval (Ревель).

Если искать объяснение названию Ревель, то это старое шведское название облюбованного датчанами участка побережья, которое звучало как Рявала. Впоследствии Ревель переходил из рук в руки – то к немцам, то опять к датчанам, то обратно к немцам, затем к шведам. Всё это время в русских документах город назывался Колыванью (созвучно арабским источникам), но когда вначале XVIII века в нем утвердилась Российская империя, то старое шведское название сохранилось официально.

В 1925-м (а точнее - в 1933-м) году город был официально переименован в Таллинн (по эстонски - Тани Линн, или «Датский город»). Таким образом даже эстонское название современной столицы Эстонии подразумевает его иностранное происхождение.

Рига. Столица Латвии.

Рига. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

До 1201 года на землях, где сейчас стоит Рига, жили ливы, основавшие свою деревню в устье реки Рига. Неизвестно, как называлась река до того момента, как на ее берегах появились немцы, но само слово «Рига» (Riege) – немецкое, и переводится как «дружина».

В те времена все эти земли формально принадлежали Новгородской республике, и ливы считались ее подданными. Но немецкие рыцари, которые пришли в эти места после окончания крестовых походов, договорились с русскими о том, что они бесплатно превратят язычников ливов в христиан, взамен попросили немного места, чтобы построить свой городок, чтобы рыцарям было где жить.

Но вскоре «городок» превратился в мощную крепость, вокруг которой образовалось государство крестоносцев Ливония, которое русским подчиняться не собиралось. В этот момент Русь переживала нелегкие времена – феодальный распад и монголо-татарское нашествие, - так что рыцарям никто не мешал заниматься в ихней Ливонии своими делами, мало того – немцы не оставляли попыток завладеть и Псковом вместе с Новгородом.