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Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие в финальном трейлере фильма «Вечные»

Кадр из трейлера к фильму "Вечные". ФОТО: Скриншот видео Youtube

Сегодня компания Marvel представила финальный трейлер фильма "Вечные" режиссера Хлои Чжао, получившей в этом году "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников" (картина также победила в категории "Лучший фильм"), пишет Сплетник.

Актерский состав картины поражает своей звездностью: в фильме снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Ричард Мэдден, Джемма Чан и другие. Автором музыки к картине стал известный композитор Рамин Джавади, который написал музыку для "Игры престолов".

В фильме, снятом по комиксам Marvel, рассказывается о представителях расы суперлюдей, которые тайно живут на Земле и борются со злом. Несколько тысячелетий они прятались от людей и защищали их от врагов. Но когда человечество оказалось в большой опасности, они вышли из тени, чтобы сразиться с главным злодеем Таносом.

Как признавалась Сальма Хайек, она сначала почти отказалась от роли, потому что предположила, что Marvel хочет сделать из нее своего рода "бабушку".

Я сказала себе: "Забудь об этом. Бог знает, какую бабушку они хотят, чтобы я сыграла". Я привыкла, что мне говорят, что я буду второстепенным персонажем или старой проституткой,

— делилась она.

Но, узнав, что режиссером фильма станет Хлоя Чжао, Сальма передумала и приняла предложение.

Мировая премьера картины намечена на 27 октября. В эстонский прокат фильм выйдет 5 ноября.

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