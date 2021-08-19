Токсичные люди: кто они, как с ними общаться и самому не стать «токсиком»?

Токсичный человек — это…

По мнению психолога Натальи Георгиевой, люди часто некорректно понимают смысл термина «токсичный».

Это понятие сейчас вошло в наш сленг и часто путают теплое с мягким. Потому что человек, который распространяет негативную информацию, создавая отрицательное поле вокруг себя и тебя, это называется сплетник. Токсичный — это другой человек,

— рассказала психолог Наталья Георгиевна.

По словам эксперта, токсичный человек часто сам портит себе жизнь. А также втягивает в это дело окружающих. Например, распространяет негативную информацию. Речь тут идет не о публикации постов на социально значимые темы, которые редко оказываются позитивными. В случаях с токсичным человеком речь идет о не самой необходимой информации, которую он распространяет с целью кого-то принизить или задеть. Проще говоря, сотрясает воздух. Например, сплетничает.

Как понять, что вы токсичный человек?

Бывает, замечая соринку в глазах другого, мы не видим бревна в собственном. Близкие люди тем временем могут постесняться указать на перегибы в поведении. Однако распознать в себе токсичность можно самостоятельно.

Нужно очень четко понимать свое собственное позиционирование и то, что ты воспроизводишь,

— рассказала эксперт.

Эксперты советуют обращать внимание на то, что вы думаете и что вы говорите. Если в ваших мыслях и разговорах превалирует негатив без надобности, возможно, вы токсичная личность. Однако лучше всего обратиться к специалисту, который проанализирует вашу проблему, учитывая специфику профессии, личной жизни, предпочтений и даже прошлого опыта.

Как общаться с токсичными людьми?

Распространено мнение, что для ментального здоровья следует ограничить, а иногда и вовсе исключить общение с токсичными людьми. Но что делать, если таким человеком оказывается твой близкий или ты сам? По мнению эксперта, помочь может визит к психотерапевту, но для начала подойдет и простое упражнение.

Должно быть четкое целеполагание, понимание собственных ценностей, самоидентификации через осознание своих слабых и сильных сторон, страхов и желаний,

— рассказала психолог Наталья Георгиева.

Эксперт отметила, что для избавления от токсичности человеку нужно осознать свои позиции в жизни. Какие слова он произносит, о чем думает и что за люди его окружают. При возникновении негативных мыслей психологи рекомендуют не фокусироваться на них, воспринимая проблемы, как задачи для решения.

Почему люди становятся токсичными?

Среди пользователей сети модно критиковать токсичных людей и призывать к разрыву с ними всяческих отношений. Мол, не отравляй себе жизнь общением с тем, кто не привносит в нее ничего хорошего. Однако специалисты смотрят на проблему шире, не просто сетуя на ментальное нездоровье человека, а исследуя причину его возникновения.