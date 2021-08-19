25 фактов, которые мужчина должен знать о женщине

1. Женщины обожают ходить по магазинам. Это единственная область человеческой деятельности, где они с полным правом могут сказать, что «полностью контролируют ситуацию».

2. Женщине всегда «нечего надеть». (Не дай бог противопоставить этому утверждению замечания типа: «все вешалки в шкафу заполнены». Вам сразу недвусмысленно дадут понять, что вы ничего не понимаете''.)

3. Плач необходим женщине как воздух. Но она никогда не займется им в одиночку, если знает, что вы ее не слышите.

4. Женщина всегда задает вопросы, на которые вы все равно не найдете правильного ответа. Это доставляет ей наслаждение, поскольку заставляет вас почувствовать свою вину.

5. Женщины очень разговорчивы. Молчание пугает их, и они чувствуют необходимость заполнить вакуум, даже если им нечего указать.

6. Женщине необходимо знать, что кто-то где-то живет хуже, чем она или ее семья. Этим и объясняется невероятная популярность телевизионных «мыльных опер».

7. Секс — не настолько уж и необходимая для женщин вещь. Объяснение простое: мужчин привлекает его физическая природа, женщин — эмоциональная, а посему они получают эмоциональное удовлетворение лишь оттого, что знают, что вы хотели бы заняться с ней сексом.

8. Во всех общественных заведениях (театрах, ресторанах, на концертах и т.д.) женщины предпочитают ходить в туалетные комнаты; группами. Это дает им возможность посплетничать.

9. Женщины не умеют хранить тайну. И не думают, что им нельзя доверять по причине «раскрытия секрета двум или трем подружкам».

10. Что бы женщина ни делала, она НИКОГДА не презреет телефонный звонок и всегда побежит к аппарату! В каком бы виде она ни была.

11. Это единственное существо в мире, которое, проведя два-три дня на отдыхе с подругой (дом отдыха, отель, дача и пр.) и вернувшись домой, немедленно позвонит той же подруге, чтобы поделиться впечатлениями!

12. Женщина не в состоянии понять, почему мужчины так любят «игрушки» (настоящие детские, а также охоту, спорт, машины, дрели, удочки и т.д.) Мужчины не испытывали бы в них необходимости, будь женщины снабжены кнопками: «включить» — «выключить».

13. Один из самых страшных пороков женщины в том, что она уверена, будто между сортами пива нет никакой разницы!

14. Женщины расчесывают волосы перед сном.

15. После того как они примут душ, в ванной остаются запахи цветущего тропического леса

16. Среднее количество принадлежностей всех сортов, которые женщина держит в ванной комнате — 437 штук (данные по США и Европе). Мужчина может определить лишь шесть из них, включая собственную бритву и зубную пасту.

17. Они ничего не понимают в спорте. Мужчины смотрят спортивные состязания, чтобы уйти от реальности. Для женщин они лишь напоминание о том, как ужасно все могло бы обернуться, не будь их на свете.

18. Женщины — это люди, которым автомеханики никогда не говорят правду (мужчинам они ее говорят через силу!).

19. Женщина за рулем может сделать крюк в десятки километров лишь по той простой причине, что боится «потеряться» на подсказанном ей «срезанном» пути до нужного места.

20. Женщины-этосущества, которые одеваются для того, чтобы: пойти на концерт, в магазин, полить цветы, сделать прическу, открыть дверь, ответить на телефонный звонок, прочесть книгу, прогулять собаку, достать почту…

21. Женщина — единственное существо, которое НЕ ХОЧЕТ правдивого ответа на вопрос: «Как я выгляжу?»,

22. Женщины любят кошек. Именно поэтому мужчина используют любой случай, чтобы наподдать кошке ногой. Кошки не любят мужчин.

23. Женщины знают, чего хочет мужчина. Это самый загадочный феномен парапсихических особенностей женщины, поскольку мужчина не только редко понимает, о чем он думает в данный конкретный отрезок времени, но вообще редко может сказать, чего же он хочет вообще. Тот факт, что мужчины больше всего хотят женщин, и позволяет последним творить все, что заблагорассудится.

24. Женщина хотела бы искоренить институт «свекровей», хотя сама прекрасно понимает, что когда-то окажется в этом самом институте в качестве «декана».