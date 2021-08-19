Платье и завещание готово: тяжелобольная Крючкова готовится к своим похоронам

71-летняя Крючкова рассказала, что уже написала завещание. Она не хочет, чтобы близкие люди переругались после ее смерти из-за денег. А тем более нервничали, если объявятся «родственники» из ниоткуда, пишет Пятый канал.

«У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям», — пояснила Светлана Николаевна в интервью для сайта KP.RU.

Оформив бумаги, Крючкова озадачилась выбором похоронного платья. Одно актриса уже приметила, но рассказывать о нем не стала. Звезда лишь уточнила, что помогала с выбором вещи ее личная массажистка.

«Лично от тебя ничего не зависит. Я написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать», — заключила Светлана Крючкова.