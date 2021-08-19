Как сейчас выглядят российские мужчины-кумиры 2000-х?

Роман Билык (Рома Зверь)

В 2000-м Рома Зверь и режиссер Александр Войтинский основали группу «Звери», дебютный альбом вышел спустя три года. Музыкант и его коллеги по коллективу моментально стали популярными и обрели армию поклонниц. Кроме работы в «Зверях» Роман попробовал себя в качестве дизайнера, выпустив собственную линию одежды, и снялся в фильме «Лето» в роли Майка Науменко.

Сейчас Роме Зверю 43 года. С момента основания группы, он не сильно изменился внешне и зажигает на выступлениях, как и 21 год назад.

Павел Артемьев (группа "Корни")

Павел стал популярным, когда прошел кастинг на «Фабрику звезд-1» в 2002-м. Он спел песню «Понимаешь» в дуэте с Ириной Теневой. В рамках проекта продюсер Игорь Матвиенко создал группу «Корни», где Павел Артемьев стал одним из четырех солистов. Он был одним из главных кумиров девочек-подростков начала 2000-х: у его дома дежурили поклонницы, а стены подъезда были исписаны признаниями в любви.

За год до ухода из «Корней» Павел Артемьев начал сольную карьеру: он выступал в известных столичных клубах, пел в кавер-группе Rookie Crew и дебютировал за диджейским пультом. В 2010-м он покинул проект Матвиенко и основал собственную группу Artemiev. Сейчас музыканту 38 лет. Внешне он почти не изменился: все также носит кудри, возмужал и отрастил щетину.

Алексей Кабанов (группа "Корни")

В начале карьеры в шоу-бизнесе Кабанов хотел стать актером, но после неудачной попытки отправил кассету с песнями на «Фабрику звезд-1». Алексей успешно прошел прослушивание, а потом выиграл проект в составе группы «Корни». Параллельно работе в коллективе, музыкант занимался сольной карьерой. В 2010-м он записал песню «Отпускаю».

Алексей Кабанов до сих пор участник группы «Корни», он также выступает сольно. Сейчас музыканту 38 лет. Его имидж почти не изменился: Кабанов не экспериментирует с прической и одеждой.

Арсений Бородин (группа "Челси")

Выпускник «Фабрики звезд — 6» — Арсений Бородин — стал известен благодаря участию в группе «Челси». В 2006-м он нем мечтала чуть ли не каждая вторая девочка-подросток. После распада коллектива в 2011-м, Бородин занялся сольной карьерой. Он сотрудничал с финскими продюсерами, которые работали с The Rasmus и HIM. Клип на первый сольный сингл Арсения Deadman’s Kiss собрал почти 750 тысяч просмотров на YouTube. Музыкант основал собственную группу и выступает в ее составе в качестве солиста.

Сейчас Арсению Бородину 32 года. Он сменил образ глянцевого мальчика на рокерский. На его теле появилось множество татуировок, а одежу он предпочитает в стиле андеграунд.

Роман Архипов (группа "Челси")

Белокурый сердцеед из «Челси» тоже был популярен у поклонниц группы. Хотя изначально его появление в составе группы удивило зрителей: Роман любил рок-музыку, пел низким хриплым голосом в отличие от Арсения Бородина и других участников. Но у Архипова была армия своих фанатов. Музыкант ушел из группы в 2011-м, переехав в США.

Сейчас музыканту 36 лет. Он продолжает заниматься музыкой и решил не менять прическу: Архипов все так же носит длинные светлые волосы. Однако имидж музыкант изменил, вернувшись к рокерским корням.

Александр Рыбак