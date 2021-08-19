РЕДКИЕ ФОТО ⟩ Посмотрите, в каких условиях жила Кая Каллас за год до распада СССР: чудесная семья!

Как ранее писал Rus.Postimees, родившаяся в Советской Эстонии в 1977 году, Кая происходит из семьи, которая жила в ужасной реальности империалистической мечты России. В 1949 году ее полугодовалую маму Кристи, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь.

«Незнакомец, который подарил моей бабушке бидон молока, сохранил жизнь моей матери в этом путешествии», – сказала Кая Каллас в своем выступлении в Европейском парламенте 9 марта. «Именно посторонние люди сушили детские подгузники о свое тело, потому что это было единственное теплое место в вагоне для животных».

Ее отец, Сийм Каллас, руководил переходом страны к демократическому капитализму в 1990-х годах в качестве управляющего Банка Эстонии, а в 2002–2003 годах занимал пост премьер-министра.

В детские годы Кая Каллас так же, как и тысячей наших читателей, прожила при советской власти, а в 1991 году было всего 14 лет.

В интервью Financial Times Кая Каллас рассказала, что в ее советском детстве в Эстонии не было даже конфет, и она вынуждена была ограничиваться сметаной с сахаром.

Смотрите фото!

Семья Сийма Калласа: (слева направо) жена Кристи Каллас, Сийм Каллас, дочь Кая Каллас и сын Юло Каллас. Фото: EFA / Harald Leppikson

В 1990 году фотограф запечатлел эту чудесную семью – отца Сийма Калласа, мать Кристи Каллас, Каю Каллас и ее брата Юло. Кажется, что тогда они жили в очень простой, но уютной советской квартире, но при этом отец Каи Каллас был уже тогда очень влиятельным человеком, в 1991 он возглавлял банк Эстонии.

Прием Министра иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнена в отеле Palace. Академик Эндель Липпмаа и президент банка Эстонии Сийм Каллас с женой (слева направо). Фото сделано 31 октября 1991 года. Фото: EFA / Teet Volmer