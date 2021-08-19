В прошлом году по случаю 30-летия со Дня восстановления независимости Эстонии портал Limon.ee решил повспоминать, какими были главные эстонские политики в начале девяностых и в период распада СССР.
РЕДКИЕ ФОТО ⟩ Посмотрите, в каких условиях жила Кая Каллас за год до распада СССР: чудесная семья!
Как ранее писал Rus.Postimees, родившаяся в Советской Эстонии в 1977 году, Кая происходит из семьи, которая жила в ужасной реальности империалистической мечты России. В 1949 году ее полугодовалую маму Кристи, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь.
«Незнакомец, который подарил моей бабушке бидон молока, сохранил жизнь моей матери в этом путешествии», – сказала Кая Каллас в своем выступлении в Европейском парламенте 9 марта. «Именно посторонние люди сушили детские подгузники о свое тело, потому что это было единственное теплое место в вагоне для животных».
Ее отец, Сийм Каллас, руководил переходом страны к демократическому капитализму в 1990-х годах в качестве управляющего Банка Эстонии, а в 2002–2003 годах занимал пост премьер-министра.
В детские годы Кая Каллас так же, как и тысячей наших читателей, прожила при советской власти, а в 1991 году было всего 14 лет.
В интервью Financial Times Кая Каллас рассказала, что в ее советском детстве в Эстонии не было даже конфет, и она вынуждена была ограничиваться сметаной с сахаром.
Смотрите фото!
В 1990 году фотограф запечатлел эту чудесную семью – отца Сийма Калласа, мать Кристи Каллас, Каю Каллас и ее брата Юло. Кажется, что тогда они жили в очень простой, но уютной советской квартире, но при этом отец Каи Каллас был уже тогда очень влиятельным человеком, в 1991 он возглавлял банк Эстонии.
В конце октября 1991 года прошел прием Министра иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнена в легендарном отеле Palace. На прием Сийм Каллас пришел со своей супругой Кристи, которая позже стала женой бывшего премьер-министра и матерью нынешнего.