Представителей каких знаков Зодиака ждут неприятности в сентябре 2021 года

Овен

В начале сентября людям, рожденным под этим знаком, придется очень непросто. Со всеми трудностями получится справиться при помощи харизмы и обаяния. Овнам стоит обратить внимание на сферу финансов. Работящие люди могут добиться в ней особенных успехов.

Лев

Львам в сентябре придется решать много различных вопросов, связанных с домом и бытом. Кто-то затеет грандиозную уборку, другие приступят к сложнейшему ремонту. Трудности, с которыми придется столкнуться в процессе, могут стать хорошим уроком для каждого Льва, который думал, что он не командный игрок.

Дева

Вероятнее всего, сентябрь окунет Дев в осеннюю депрессию и хандру. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо с головой окунуться в бизнес или работу. Это поможет как можно быстрее решить все проблемы, накопившиеся за лето.

Весы