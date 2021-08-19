Представителей каких знаков Зодиака ждут неприятности в сентябре 2021 года

В начале сентября людям, рожденным под этим знаком, придется очень непросто. Со всеми трудностями получится справиться при помощи харизмы и обаяния. Овнам стоит обратить внимание на сферу финансов. Работящие люди могут добиться в ней особенных успехов.
Львам в сентябре придется решать много различных вопросов, связанных с домом и бытом. Кто-то затеет грандиозную уборку, другие приступят к сложнейшему ремонту. Трудности, с которыми придется столкнуться в процессе, могут стать хорошим уроком для каждого Льва, который думал, что он не командный игрок.
Вероятнее всего, сентябрь окунет Дев в осеннюю депрессию и хандру. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо с головой окунуться в бизнес или работу. Это поможет как можно быстрее решить все проблемы, накопившиеся за лето.
Весам в сентябре придется выбирать между близкими родственниками и друзьями. Представители этого знака потеряли за лето много энергии, а значит, осенью ее на всех не хватит. Важно не принимать поспешных решений и правильно расставлять приоритеты.