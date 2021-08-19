Изнасиловал инкогнито: почему легендарного исполнителя и политического активиста Боба Дилана решили судить за насилие спустя полвека

Собственно, ничего удивительного тут нет. Мы уже привыкли к мысли, что ещё 20 лет — и среди денежных белых мужчин невиноватых не останется вообще. Даже если этот мужчина — вроде Стивена Хокинга: прикован к инвалидному креслу и вдобавок весь в астрофизике, всё равно отыщется сиделка, которая скажет: посылал непристойные взгляды, которые впоследствии стали причиной психологической травмы, пишет LIFE.

Me Too не отменило насилие, патриархат и прочее-прочее, что они хотели «кэнселить». Они отменили презумпцию невиновности. Теперь абсолютно неважно, что там обвиняемый говорит в ответ. Если жертва указала на него перстом — он виновен. И даже если через два или три года суд (как это не раз бывало) установит обратное, всё уже свершится: человека уволят с работы, а друзья будут делать вид, что никогда его не знали.

Me Too, в отличие от нормального суда, наплевать, при каких обстоятельствах свершилось деяние. Мы помним суд над Вайнштейном, где Джессика Манн рассказывала удивительное: там получалось, что она, по сути, состояла с продюсером в отношениях, встречалась добровольно и добровольно же ходила в гостиничный номер, но всё, что происходило за дверью, было насилием. Из раза в раз. И любой нормальный суд должен был бы напрячься, но суд Нью-Йорка — он особенный. Не помогло то, что Харви помогал на выборах, спонсировал демократов и напрямую топил за Хиллари. И даже если правы те, кто утверждает, что вся афера была местью республиканцев и лично Трампа, всё равно — суд не смог бы вынести столь абсурдно суровый приговор без беспрецедентной поддержки демократических СМИ, блогеров, инфлюенсеров. Своего спонсора эта жадная толпа съела сама.

Но одно дело — акула шоу-бизнеса, вершитель киносудеб и, будем честными, не очень приятный тип Харви Вайнштейн и совсем другое — Боб Дилан. Поэт, икона нескольких поколений, тексты песен которого проходят в школах, наконец — лауреат Нобелевки, которую уж точно не дадут кому попало.

Да что там Нобелевка. Дилан во многом сделал возможным и художественно оправдал происходящее сегодня. «Плыви, чтоб не утонуть, как камень, в эти изменчивые времена», — чем не гимн развёртывающейся на глазах эры Водолея? Песня «Только заложник в игре» была написана под впечатлением от убийства чернокожего активиста Медгара Эверса, а «Одинокая смерть Хэтти Кэролл» рассказывает об убийстве чёрной служанки белым господином. А три президентских цикла назад он и вовсе в открытую призывал выбирать Обаму. Мистер Циммерман (настоящая фамилия певца) — один из тех, кто создал этическую и эстетическую почву для эпохи BLM и Me Too. А заодно — для тех неприятностей, в которые потом сам же и попал.