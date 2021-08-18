Звезда «Зачарованых» Алисса Милано попала в автокатастрофу

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на отчеты Калифорнийского дорожного патруля. По данным таблоида, Милано из пассажирского сидения удалось взять контроль над машиной и вручную ее остановить. Однако, до этого авто вылетело за пределы своей полосы и врезалось в другое транспортное средство. Обошлось без сильных повреждений.