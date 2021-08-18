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Звезда «Зачарованых» Алисса Милано попала в автокатастрофу

Алисса Милано ФОТО: MPIFM/Capital Pictures

Звезда сериалов «Зачарованные», «Кто здесь босс?» и «Любовницы», американская актриса Алисса Милано чуть не погибла в автокатастрофе. Дядя знаменитости, который был за рулем авто, потерял сознание. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ, пишет Ivona.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на отчеты Калифорнийского дорожного патруля. По данным таблоида, Милано из пассажирского сидения удалось взять контроль над машиной и вручную ее остановить. Однако, до этого авто вылетело за пределы своей полосы и врезалось в другое транспортное средство. Обошлось без сильных повреждений.

Сообщается, что 48-летняя Алисса покинула место ДТП без каких-либо травм. Кроме того, актриса спасла жизнь своему дяди. До приезда медиков, она делала родственнику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Носите маски. Откажитесь от оружия. Научитесь делать СЛР (сердечно-легочную реанимацию). Маленькие действия, основанные на здравом смысле. Заботиться друг о друге несложно, но важн»“, – написала Алисса в своем Твиттере после аварии.


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