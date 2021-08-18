Ида Галич купила элитный автомобиль «Rolls-Royce»

Иде Галич пришлось немало пройти на пути к успеху. Причем добиться популярности ей удалось только благодаря себе. Поэтому брюнетка особенно гордится своими победами и армией подписчиков. Сегодня она поделилась с ними очередным приятным событием – она приобрела Rolls-Royce Wraith, стоимость которого составляет примерно 35 миллионов рублей (405 520 евро).

«Не верится, ущипните меня, – делилась эмоциями Ида. – Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс»… Я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления».

ФОТО: Instagram

Одной из первых звездную подругу поздравила Айза Долматова: «Так и надо себя баловать». «Ура! Поздравляю тебя, милая. Ты заслуживаешь всех ройсов на планете!» – оставила теплые слова Рита Дакота. Не остались в стороне и многочисленные поклонники блогера. «Ты трудяга и на ровном месте из Золушки превратилась в прекрасную королеву. Пусть лопнут все завистники и те, кому ты не досталась», – пишут пользователи.

К слову, недавно Галич осуществила еще одну давнюю мечту – окончательно перебралась в свой просторный замок. Недавно в нем были завершены все ремонтные работы, поэтому звезда наслаждается статусом домовладелицы вместе с родителями и маленьким сыном.

Между тем в личной жизни у Иды все не так благополучно. В начале года бизнесвумен развелась с Аланом Басиевым, от которого родила Леона. Брюнетка не раскрывает причин расставания, правда, некоторые подозревают: у пары возникли конфликты из-за разницы материального положения. За последние годы Галич удалось запустить несколько собственных проектов, заработать миллионы, приобрести недвижимость, а вот Басиев оставался лишь в роли ее супруга.



