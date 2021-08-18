Секс после рюмки: сколько можно выпить и какого алкоголя перед близостью, чтобы не оплошать в постели

Пиво (4,5-6 % об.) - предельно допустимая доза 1 литр.

Когда-то пиво было исключительно мужским напитком, выпиваемым у ларька или в пивняке после трудового дня. Однако после того как на смену советским сортам "Жигулевское" и "Ячменный колос" пришли десятки новых, пиво распространилось повсеместно. Теперь его пьют не только мужчины, но и женщины.

Однако для разогрева пиво далеко не лучший выбор. Поступление большого количества жидкости в кровеносное русло приводит к непредсказуемым изменениям циркуляции крови, которая может начать циркулировать совсем не там, где она иногда больше всего бывает нужна. Кроме того, что за счет содержащихся в пиве фитоэстрогенов может происходить "обман" гормональной системы, что приводит к уменьшению выработки тестостерона и снижению полового влечения. Есть опасность оказаться в положении кастрированного кобеля из анекдота: "догнать догнал, а что дальше делать - не знает".

Более того, на прошедшей не так давно в Санкт-Петербурге

конференции "Человек и алкоголь" исследователями-токсикологами было заявлено, что токсическое воздействие на организм некоторых марок пива может быть даже сильнее, чем низкокачественной водки.

Резюме: пиво в качестве "разогрева" может использоваться, если вы не боитесь осечки, одышки и проблем с мочевым пузырем.

Джин-тоник (9 % об.) - предельно допустимая доза: 0,5 литра.

Джин-тоники, состоящие из спирта, бензоата натрия, ароматизированных добавок и двуокиси углерода - быстрые напитки. Они быстро всасываются, приводят к быстрому опьянению, и быстро выводятся.

Оправдывая свое тонизирующее название, джин-тоники (согласно данным петербургских медиков) вызывают нервозность, раздражительность, чувство тревоги и беспокойства у каждого пятого потребителя, что или приведет к ссоре и испортит вечер, ну... или закончится "грубым сексом", например.

Игристые вина (9,5-12 % об.) - предельно допустимая доза: 300 мл.

Шампанское - это ощущение праздника и волшебства. Кроме того, в народе шампанское держит первенство среди напитков, рекомендуемым девственницам перед первым половым актом.

Однако если переборщить с шампанским, то наутро обеспечено очень тяжелое похмелье, что сделает ощущения действительно "незабываемыми".

Вина (12-15 % об.) - предельно допустимая доза: 200 мл красного вина или 300 мл белого вина.

Вино обладает приятным вкусом, содержит массу полезных веществ и витаминов, и при умеренном употреблении способно обеспечить приятный вечер, перетекающий в не менее приятную ночь. Следует сказать, что греки разбавляли вино водой, чтобы опьянение не было сильным, и считали, что неразбавленное вино пьют только отсталые варвары.

Вино противопоказано: при язве желудка, диабете и склонности к аллергическим реакциям. Вещества, содержащиеся в нем, могут вызвать одышку, слабость, сыпь. Не говоря уже об обычной изжоге, которая встречается даже у здоровых людей при употреблении красненького. Какой уж тогда секс...

Водка (40 % об.) - предельно допустимая доза: 100 граммов.

Хотя водка не считается романтичным напитком, с прагматической точки зрения она является чистым алкоголем. Он не содержит посторонних примесей и не вызывает непредсказуемых побочных эффектов.

Опьянение от водки наступает медленнее, чем от газированных напитков, и медленнее проходит. Надо помнить, что у водки очень короткий период между приподнятым состоянием и средним и тяжелым опьянением. И период этот бывает сложно поймать.

Коньяк (40-42 % об.) - предельно допустимая доза: 50-100 граммов.

Коньяк богат веществами, благоприятно влияющими на сердечно-сосудистую систему, снимающими напряжение и усталость. Его аромат и вкус тонизируют не только в биологическом, но и в психологическом плане. Именно рюмку коньяка перед сексом чаще всего рекомендуют сексопатологи.

Это напиток благородный, и перед ним существуют определенные обязательства. Если уж решили "разогреваться" коньяком, то наутро вам следует уйти, пока партнер еще спит, прихватив с собой бутылку с остатками коньяка, позвонить после обеда, поблагодарить за прекрасный вечер, даже если встречаться больше никогда не планируется.



