Очень дорого! Моргенштерн исполнил давнюю мечту и купил дом

Звезда Интернета Алишер Моргенштерн опубликовал в своем Instagram-аккаунте карусель фотографий и видео. На фото артист стоит около стола с 20 пачками денег, которые сложены пирамидой. На каждой из них указано, что она равняется пяти миллионам рублей (57 622 евро). Значит ли это, что дом ему обошелся в 100 миллионов рублей (1 159 854 евро)? Будем ждать подробностей.

Моргенштерн иронично написал, что теперь ему «есть где жить», а также пожелал всем подписчикам исполнения желаний. Рэпер отметил, что заработал на дом «без ущерба карме», поэтому теперь он ждет поздравлений с главной покупкой в его жизни. О том, в каком районе находится недвижимость, артист не сообщил. «Ждем трек про дом», - отметили подписчики в комментариях.

Кстати, недавно Моргенштерн запустил челлендж по сбору средств на операцию ребенку с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Всего удалось собрать 7 миллионов рублей (80 943 евро). Занимательно, что подписчики пересылали суммы преимущественно с числом 6, а далее выкладывали результаты перевода в Stories в Instagram и отмечали артиста. Также неравнодушные пользователи призывали других последовать их примеру. Сам рэпер пожертвовал миллион рублей (11 579 евро).



