Как покорить сердце девушки, которая вам очень сильно нравится?

1. Фактор неожиданности

Девушка часто ждет неожиданностей, о которых говорила прежде: скажем, cумочка, замеченная в витрине, зеленая рамка для фото, которая подошла бы к зеленой мебели, пикник за городом. Тебе достаточно лучше следить за ее желаниями, чтобы решить все проблемы выбора подарка или досуга – она же уже все придумала за тебя. Неожиданность – это внимание к деталям.

2. Если ты ждешь ее в гости

В 95 процентов случаев, у мужчины нет ничего из того, что называется «декоративные украшения для квартиры». Поэтому если она решит поменять твои шторы – лучше сразу согласиться.

3. Следи за ее внешностью

Пожалуйста, сделай над собой усилие, сконцентрируйся, заметь в ней изменения. Поверь: они есть! Подсказка: ищи их внимательно! А то будет, как в анекдоте про противогаз: «ты что, выщипала брови?». Умный наблюдатель может незаметно сделать фотографию до и сравнить. И еще, не стоит говорить: «О, ты сходила в салон». Надо говорить: «О, ты сходила в салон, тебе очень идет, в любом случае, я люблю тебя».

4. Дьявол в деталях

Самый лучший комплимент – неожиданный комплимент. Избегай сравнений, удели внимание деталям. Никогда не говори: «Вчера ты была такой красивой» или «А на этой фотографии ты так хороша». Срок действия комплимента – одна секунда, если ты скажешь ей сегодня про вчера, она решит, что сегодня уже не так хороша. И не говори «ты лучше Анджелины Джоли», она вообще не хочет, чтобы ее сравнивали. «Ты для меня – единственная», - вот правильный вариант.

5. Основы дипломатии

Вопрос «как тебе мои новые тени» не должен повергать тебя в шок. Если она спрашивает об этом, значит ей важно, чтобы ты заметил это и подтвердил, что это красиво. На заметку: никто не умеет лучше делать комплименты, чем сама женщина.

6. Выбор места и времени

Если у ее телефон на ухе, фен на голове, кастрюля горячей воды в руках или последний номер журнала на руках, не нужно задавать ей вопросы типа «как тебе не надоело все это?», «давай обсудим викенд». Это раздражает. Просто немного подожди. И не подавай виду, что ты считаешь эти дела неважными.

7. Быстро и медленно

Тут, конечно, жесткая дилемма: если ты слишком быстр и настойчив, она примет тебя за сексуально озабоченного. Если движешься к цели слишком неспешно, она может тебя неправильно понять. Важно уметь следить за ее желаниями и время от времени проявлять инициативу.

8. Тайны и обманы

Врать лучше не надо вообще. Но если приходится, то максимально аккуратно. Помни: память у девушек вовсе не девичья.

9. Или она, или телефон

Увы, но если ты любишь поговорить по телефону, то на свидании с ней тебе лучше его вовсе отключить. Кстати, многим девушкам нравится играть с твоим телефоном. Смотреть на него, изучать твои сообщения, а то и посылать с него смс. Однако при ней ты должен делать вид, будто используешь свой смартфон только для для того, чтобы побыстрей связаться с ней.

10. Искусство танца

Научись танцевать или хотя бы двигаться в такт – будешь королем вечера.

11. Оценка подруг

Про подругу нельзя говорить «красивая», о ней можно только «милая» или «приятная». Также, конечно, нельзя говорить, что она плохая. Можешь честно признаться, что тебе она не очень понравилась, но обязательно добавь, что ты постараешься в следующую встречу пообщаться с ней побольше, чтобы понять, что ошибся.

12. Охота пуще неволи

Если уж ты ведешь себя, как охотник, не мешало бы прикормить свою жертву, чтобы разбудить в ней другие первобытные инстинкты. Лучше, конечно, приготовить ужин самому, но, если это совсем не вариант, пригласи ее в приятное заведение, о котором можно после рассказать подругам.

13. Доброе утро, последний герой

Любая девушка ищет в мужчине если не отца, то сказочного героя. Это потому, что в ней очень сильно воображение. Если ты будешь, как богатырь или рыцарь из сказок ее детства, она будет совершенно уверена в твоей незаменимости. Но для этого ты должен вести себя, как подобает настоящему мужчине: быть сильным, смелым, ответственным и сдержанным. Ну, и прислушиваться к ее советам. Или делать вид, будто к ним прислушиваешься.



