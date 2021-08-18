Ильич тайком снял обнаженную Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

Но в этот раз горячим фото с фанатами группы поделился фронтмен Илья Прусикин, который показал в сториз, как у них теперь проходят завтраки.

На снимке Софья стояла на кухне, пытаясь дотянуться до самой высокой полки. На девушке были одеты только чёрные трусики, которые мало что смогли прикрыть. Перед счастливым Ильичом предстали пышные формы возлюбленной, которыми он решил похвастаться в Сети. "Завтрак чемпионов", — пошутил на фото фронтмен.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В последнее время пара не стесняется показывать откровенный и совместный контент, хотя ещё недавно они скрывали свои отношения, не желая вызвать скандал. Но тот всё равно случился, когда обиженная Ирина Смелая, бывшая жена Ильича, уличила влюблённых во лжи. Блогер заявила, что Софья — к слову, её лучшая подруга, правда, уже бывшая — увела фронтмена Little Big из семьи с маленьким ребёнком.

Софья и Ильич всячески это отрицали, но им мало кто поверил. Стороны не стали хайпиться на конфликте и быстро его замяли, и теперь многозначительные фото прекрасной личной жизни выкладывает как член группы Little Big, так и Ирина, которую заметили со звездой танцевального шоу.



