В Стерлитамаке женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка

По данным канала, пациентка родильного отделения №1 взяла малыша соседки по палате и швырнула его в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Женщина задержана, однако полицейским она ничего не объяснила. По данным Telegram-канала Baza, пациентка наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако была снята с учета, так как не представляла угрозы для окружающих. Ее ребенка временно изолировали.