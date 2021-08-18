Чисто мужской разговор: как пережить расставание

Ты утверждаешь, что не было любви. Любовь была! Любовь ушла вперед, а ты отстал. Вон поскрипывает табличка, кусок зеленой жести с номером троллейбуса. Троллейбуса, который отошел... Ты жалуешься - я, мол, не виноват... Ты перестал быть человеком, который ей необходим - разве это не твоя вина?.. Ты удивляешься - как изменилась эта девушка, как изменился мир вокруг! Свидетельствую - мир не изменился, и девушка осталась прежней - доброй, милой и немного кокетливой. Но увидит все это лишь человек, которому она принадлежит... А ты уйдешь...

И не стоит сожалеть о том, что ты с ней когда-то познакомился и стал встречаться. Ведь без нее ты никогда бы сам не обратил внимание на эту песню, не прочитал бы эти книги, не попробовал бы это блюдо, не посмотрел бы на себя со стороны, не начал пользоваться новым одеколоном и т.д. Не мучайся вопросом "кто виноват?" Лучше разберемся в том, что надо делать:

Уберись в квартире. Возьми большую коробку и сложи туда ее тапочки, кремы, письма, фотографии и того кошмарного розового зайца, которого она поселила на твоем диване. Теперь отнеси все это на помойку (ладно, если еще остались какие-то иллюзии - то на антресоли).

Расскажи о разрыве друзьям. И поторопись, пока она не успела распространить среди ваших знакомых собственную версию происшедшего. По крайней мере, ты не прослывешь ни дураком, ни откровенным негодяем.

Все делается к лучшему. Не верь тем, кто клянется и божится, что способен забывать сразу, - в такой ситуации переживает любой. И будь готов, что через неделю легче тебе не станет, вот через две - уже другое дело. Не глупи! Каждый из нас, теоретически, имеет право на известный романтический шаг - обрубить все концы и начать новую жизнь где-нибудь на севере или в горячей точке. Каждый человек имеет некоторые шансы, даже начиная с нуля. Но насколько больше твои возможности сейчас, когда у тебя есть... Я не знаю твоих активов, но в любом случае они больше, чем ничто, и, почти всегда, несравненно больше даже того, чего ты лишился (или не смог приобрести). Оцени то, что у тебя осталось, будь то имущество, родственники, здоровье или образование, и ты поймешь, что отчаяние так же нелепо, как самоубийство бизнесмена, потерявшего два миллиона из трех. Иногда это может прозвучать кощунственно, но в самой тяжелой потере всегда есть какие-то плюсы. Подумай об этом! Подумай об обретенной свободе, о полученном опыте, о том, что отчаяние можно обратить в энергию, которая принесет тебе значительно больше того, что ты потерял.