А вы согласны? Любовь начинается с секса

Специалисты из университета Конкордия говорят, что секс и любовь, прекрасные понятия, но в, тоже время очень разные. Чтобы заниматься сексом – любить не обязательно. Тем не менее, интимная связь может послужить началом отношений. Устроено это таким образом, что полосатое тело и центральная доля головного мозга играют не последнюю роль как в страсти, так и в любви. Центральная доля оказывает влияние на эмоции, а полосатое тело принимает импульсы от коры головного мозга. Ученые в ходе исследования изучали части мозга, которые загораются при влюбленности. После чего подвели итоги и выяснили, какие именно доли мозга были активными, пишет Dvorec.ru.