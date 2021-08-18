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А вы согласны? Любовь начинается с секса

Обладатели этих трех знаков зодиака предпочитают просто заниматься сексом, а эмоциональное влечение не имеет значения. ФОТО: Shutterstock

В то время как писатели и поэты рассказывают о том, что любовь начинает свое развитие с сердца, ученые доказали, что это светлое чувство произрастает из страсти. То есть еще больше усиливается после секса. Это происходит на уровне мозга. Проведенное исследование показало, что области мозга, контролирующие любовь также управляют половым влечением. Следовательно, сексуальное влечение может перерасти в любовь.

Специалисты из университета Конкордия говорят, что секс и любовь, прекрасные понятия, но в, тоже время очень разные. Чтобы заниматься сексом – любить не обязательно. Тем не менее, интимная связь может послужить началом отношений. Устроено это таким образом, что полосатое тело и центральная доля головного мозга играют не последнюю роль как в страсти, так и в любви. Центральная доля оказывает влияние на эмоции, а полосатое тело принимает импульсы от коры головного мозга. Ученые в ходе исследования изучали части мозга, которые загораются при влюбленности. После чего подвели итоги и выяснили, какие именно доли мозга были активными, пишет Dvorec.ru.

Оказалось, что как любовь, так и сексуальное влечение перекрывают друг друга в обоих отделах мозга. Интересно, что при оргазме и при употреблении вкусного десерта реакция мозга одинакова. А сигнал любви такой же, как у наркомана после приема наркотика. В результате выяснили, что взаимосвязь между страстью и любовью на самом деле существует. И даже если это любовь с первого взгляда, то наверняка она останется платонической ненадолго, а после секса разгорится с еще большей силой.

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