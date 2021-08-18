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Эстонец удивился странной находке в ​​центре Вильнюса: в чем смысл этого?

Центр Вильнюса, Литва. ФОТО: Rokas Lukosevicius/Scanpix

Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фото странной картины, которая открывается взору в центре литовской столицы.

Тут эскалатор посреди улицы, - удивляется он. - Не знаю, зачем это здесь, но очень интересно - в чем смысл этого?

По словам читателя, в момент, когда он делал снимок, эскалатор двигался. «А некоторые из них даже не начинают работать, пока вы не встанете на него», - возмущается он, добавляя, что сам не решился прокатиться на этом эскалаторе. «Может быть, это произведение искусства», - подозревает отдыхающий в Вильнюсе житель Эстонии.

Странная картина открывается взору в центре литовской столицы. ФОТО: Lugeja foto

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