Эстонец удивился странной находке в центре Вильнюса: в чем смысл этого?
Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фото странной картины, которая открывается взору в центре литовской столицы.
Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фото странной картины, которая открывается взору в центре литовской столицы.
По словам читателя, в момент, когда он делал снимок, эскалатор двигался. «А некоторые из них даже не начинают работать, пока вы не встанете на него», - возмущается он, добавляя, что сам не решился прокатиться на этом эскалаторе. «Может быть, это произведение искусства», - подозревает отдыхающий в Вильнюсе житель Эстонии.