Эстонец удивился странной находке в ​​центре Вильнюса: в чем смысл этого?

Тут эскалатор посреди улицы, - удивляется он. - Не знаю, зачем это здесь, но очень интересно - в чем смысл этого?

По словам читателя, в момент, когда он делал снимок, эскалатор двигался. «А некоторые из них даже не начинают работать, пока вы не встанете на него», - возмущается он, добавляя, что сам не решился прокатиться на этом эскалаторе. «Может быть, это произведение искусства», - подозревает отдыхающий в Вильнюсе житель Эстонии.