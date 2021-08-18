«Меня должны были убить»: еще одна актриса раскрыла тесную связь с Табаковым

После того как Елена Проклова рассказала, как Табаков домогался ее, подробности этой жуткой истории обсуждались еще несколько месяцев. Свое негодование на этот счет высказывали коллеги худрука. Наталья Бочкарева рассказала правду.
На днях же откровенное интервью дала звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева — одна из учениц Табакова. Наталья созналась, что с режиссером у нее были близкие творческие отношения, благодаря чему она достаточно быстро стала получать главные роли в самых популярных спектаклях, сообщает Popcornnews.ru.
«Позже я ведь еще больше обозлила своих однокурсников: не прошло и полугода, как Олег Павлович позвал меня в Табакерку и устроил в спектакль «На дне», где я играла вместе с профессиональными актерами. Это был цвет, что-то непостижимое. Табаков, Филиппенко, Бойко. А мне досталась роль Василисы — одна из главных. Да меня должны были просто убить!», — поведала она «СтарХиту».
Однажды Бочкарева едва не подвела мэтра, умудрившись повредить спину
«После финальной репетиции, за несколько часов до премьеры постановки, у меня, хотите верьте, хотите нет, зажимается ни с того ни с сего копчик. Не могу разогнуться... Сразу паника, слезы. Что-то вкололи, дали таблетки — ела все без разбора, не помогало», — вспомнила она.
Позже Бочкарева неоднократно приходила к своему мудрому наставнику за советом. О тех уроках актриса до сих пор вспоминает с грустью и слезами на глазах.