«Меня должны были убить»: еще одна актриса раскрыла тесную связь с Табаковым

Елена Проклова ФОТО: скриншот с youtube.com

На днях же откровенное интервью дала звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева — одна из учениц Табакова. Наталья созналась, что с режиссером у нее были близкие творческие отношения, благодаря чему она достаточно быстро стала получать главные роли в самых популярных спектаклях, сообщает Popcornnews.ru.

«Позже я ведь еще больше обозлила своих однокурсников: не прошло и полугода, как Олег Павлович позвал меня в Табакерку и устроил в спектакль «На дне», где я играла вместе с профессиональными актерами. Это был цвет, что-то непостижимое. Табаков, Филиппенко, Бойко. А мне досталась роль Василисы — одна из главных. Да меня должны были просто убить!», — поведала она «СтарХиту».

Наталья Бочкарева ФОТО: Скриншот с Instagram

Однажды Бочкарева едва не подвела мэтра, умудрившись повредить спину

«После финальной репетиции, за несколько часов до премьеры постановки, у меня, хотите верьте, хотите нет, зажимается ни с того ни с сего копчик. Не могу разогнуться... Сразу паника, слезы. Что-то вкололи, дали таблетки — ела все без разбора, не помогало», — вспомнила она.