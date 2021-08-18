Ср, 18.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

Помолвочное кольцо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Торжественное событие было безвозвратно испорчено, однако будущая невеста отнеслась ко всему с юмором, пишет Лайф.

Когда девушке делают предложение руки и сердца, естественная реакция — поскорее всё сфотографировать и выложить в соцсети. Так и поступила героиня этой истории. Вместе со своим молодым человеком она отправилась в поход, где любимый удивил её радостным подарком. Девушка сказала "да" и поспешила оповестить об этом всех. Лишь сделав фото, она поняла, какую ошибку допустила.

Решив ничего не переделывать, будущая невеста выложила всё в Сеть, подписав так: "Идеальное кольцо, идеальный парень, идеальный фон". На её публикацию наткнулся пользователь Reddit, которого очень удивила вся композиция: рука с кольцом, на фоне которой парень справляет малую нужду в реку. Некоторые не оценили идею девушки, но большинство одобрило её чувство юмора, посчитав, что иногда стоит быть попроще.

Я сперва подумал, что он рыбачит... Но потом всё увеличил — и надежды отпали,

Ну, она хотя бы знает, чего от него ожидать...

Ой, да ладно, это же выглядит как шутка. Люди совсем растеряли чувство юмора,

- написали пользователи сети.

НАВЕРХ
Back