Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане
Торжественное событие было безвозвратно испорчено, однако будущая невеста отнеслась ко всему с юмором, пишет Лайф.
Торжественное событие было безвозвратно испорчено, однако будущая невеста отнеслась ко всему с юмором, пишет Лайф.
Когда девушке делают предложение руки и сердца, естественная реакция — поскорее всё сфотографировать и выложить в соцсети. Так и поступила героиня этой истории. Вместе со своим молодым человеком она отправилась в поход, где любимый удивил её радостным подарком. Девушка сказала "да" и поспешила оповестить об этом всех. Лишь сделав фото, она поняла, какую ошибку допустила.
Решив ничего не переделывать, будущая невеста выложила всё в Сеть, подписав так: "Идеальное кольцо, идеальный парень, идеальный фон". На её публикацию наткнулся пользователь Reddit, которого очень удивила вся композиция: рука с кольцом, на фоне которой парень справляет малую нужду в реку. Некоторые не оценили идею девушки, но большинство одобрило её чувство юмора, посчитав, что иногда стоит быть попроще.
- написали пользователи сети.