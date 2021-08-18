Эрмитаж обвинил Тилля Линдеманна в нелегальном использовании изображения музейных экспонатов

По договору, заключенному перед съемками, музыкант мог использовать в клипе на трек «Любимый город» всего три музейных изображения, при этом только в оригинальном аудиовизуальном произведении. В итоге, как считают сотрудники Эрмитажа, Линдеманн злоупотребил «правом гостя», включив в видео несогласованные изображения.

Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем. Предостережение о нарушении лицензионной политики музея, направленное г-ну Линдеманну на стадии анонса его проекта NFTill, не получило отклика — и нелегальные токены выгружены на маркетплейс,

- говорится в официальном заявлении Эрмитажа.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, фронтмен немецкой группы Rammstein заплатил за съемку ролика в залах музея, а после нелегально создал NFT c изображениями произведений искусства. На запрос издания Forbes брат Тилля Линдеманна (и по совместительству его агент) Анар заявил на русском языке: «Ничего не комментирую, на вопросы не отвечаю».

Это типичное свинство и хамство, так часто свойственное представителям так называемой креативной индустрии. А мы не представители креативной индустрии, мы представители фундаментальной культуры. С Тиллем Линдеманном нельзя иметь дело. Главный результат этой истории: мы не будем доверять многим другим, кто обратится с просьбой о съемке в Эрмитаже. Вопрос непорядочности важнее денег,