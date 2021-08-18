Jah Khalib может отказать Светлане Лободе в дуэте из-за ревнивой супруги

Знаменитый рэпер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, может отказать гламурной певице Светлане Лободе в записи дуэта. Дело не в личной неприязни, а в банальной ревности. Сотрудничать со звездой поп-сцены музыканту запрещает супруга.

В интервью Лауре Джугелии Мамедов признался, что Лобода связалась с ним сама. Она предложила выгодную сделку, которая понравилась рэперу. Однако игнорировать мнение любимой женщины он не может.

Жена говорит, что не хотела бы, чтоб я пел со Светой. Окончательное решение пока не принял…

— заинтриговал фанатов Jah Khalib.

Музыкант тайно женился в начале 2021 года. Его избранница пишет песни и продает их как автор. С девушкой Бахтияр познакомился более пяти лет назад на одной из студий звукозаписи. Молодые долго дружили, но в итоге поняли, что их связывают более теплые чувства.

К супруге Мамедов относится очень трепетно. Он считает, что именно она помогла ему вернуться к вере и обрести себя. Музыкант признался, что в последнее время частенько отказывается от концертов, коллабораций и гастролей ради любимой. Потерять популярность ему нестрашно.

Очень ценю, что карьера пошла на спад. Появилось больше времени, которое теперь уделяю себе, жене, семье. Не хочу быть из тех, кто до старости на сцене. Вот Киркоров очень странно выглядит сейчас,

— заключил Khalib.