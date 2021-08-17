Сравнение цен на школьные принадлежности: от самых дешевых наборов до самых дорогих

Данные по четырём розничным сетям показали, что по самой низкой цене школьные принадлежности можно купить в интернет-магазине Maxima, где они обойдутся в 31 евро. Далее следует интернет-магазин Rimi, где комплект стоит 38 евро, в магазине Selver цена самых дешёвых школьных принадлежностей составляет 42 евро, а при покупке самых дешёвых школьных принадлежностей в сети Prisma, цена составляет 51 евро.

Таблица расходов на школьные принадлежности в разных торговых сетях Эстонии. ФОТО: swedbank

Сравнение цен проводилось на основе рекомендательного списка школьных принадлежностей, подготовленного Таллиннской 21-й школой, гимназией Густава Адольфа и школой Виймси.

Список необходимых школьных принадлежностей. ФОТО: swedbank

«Помимо школьных принадлежностей, в школах, где форма является обязательной, добавляется стоимость праздничной и повседневной школьной формы. Стоимость школьной формы первоклассника, в которую входит школьный жилет, рубашка-поло, фуражка, брюки или юбка, может составлять около 100 евро", ­– сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер и добавила, – "Традиционную повседневную одежду для первого школьного дня, чёрную юбку или брюки и белую блузку можно приобрести за 30–40 евро».

Родители ребёнка, идущего в первый класс, могут подать заявление на получение школьного пособия от местного самоуправления. Наибольшее школьное пособие, 320 евро, выплачивает Таллинн, 100 евро на ребёнка выплачивают Тарту и Пярну, а Нарва – 50 евро.

«Помимо школьных принадлежностей и одежды, ребёнку, начинающему школьный путь, для комфортной учёбы необходимы письменный стол и стул, а также спортивная одежда и обувь. Все начальные затраты можно снизить, купив бывшую в употреблении школьную форму или мебель. Многие магазины после школьных кампаний предлагают дополнительные скидки, поэтому не стоит покупать всё необходимое для школы сразу в августе», – пояснила Мари-Лийс Яэгер.

Сравнение цен на школьные товары было проведено 29 июля в магазинах Torupilli Selver и Pirita Selver. 9 августа – в интернет-магазине Prisma и 16 августа – в интернет-магазине Rimi и в интернет-магазине Maxima Barbora.



