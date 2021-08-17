Вт, 17.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Может ли житель Эстонии узнать, каким именно штаммом коронавируса он заболел?

Тест на коронавирус ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Варианты коронавируса COVID-19 обозначают буквами греческого алфавита во избежание дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.

В соответствии с этой системой, «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 получил название «Альфа», вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал «Бетой», а бразильский P.1 – «Гаммой», сообщал ранее «Интерфакс».

Два подвида «индийского» штамма коронавируса – B.1.617.2 и B.1.617.1 – назвали «Дельтой» и «Каппой» соответственно.

По данным Euronews, штамм «лямбда» коронавируса, который недавно был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) заслуживающим внимания, быстро распространяется в странах Южной Америки, а также был обнаружен в Соединенном Королевстве.

Выявляют ли эстонские лаборатории, каким именно штаммом коронавируса вы заболели, получив положительный результат ПЦР-теста?

Отвечает менеджер по маркетингу SYNLAB Тереза Юхансоо:

«Обычный ПЦР-тест не показывает, с каким именно штаммом коронавируса мы имеем дело. Для выявления специфических мутаций необходимо провести дополнительный ПЦР-тест. Такие дополнительные анализы не проводятся в обычном порядке для всех положительных образцов, однако по запросу Департамента здоровья и в сотрудничестве с Тартуским университетом SYNLAB делает дополнительное исследование выбранных положительных образцов и отправляет результаты Департаменту здоровья. Исходя из этого оценивается эпидемиологическая ситуация, то есть какие штаммы у нас присутствуют и меняется ли их наличие с течением времени».


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back