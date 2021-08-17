Может ли житель Эстонии узнать, каким именно штаммом коронавируса он заболел?

В соответствии с этой системой, «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 получил название «Альфа», вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал «Бетой», а бразильский P.1 – «Гаммой», сообщал ранее «Интерфакс» .

По данным Euronews, штамм «лямбда» коронавируса, который недавно был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) заслуживающим внимания, быстро распространяется в странах Южной Америки, а также был обнаружен в Соединенном Королевстве.

Выявляют ли эстонские лаборатории, каким именно штаммом коронавируса вы заболели, получив положительный результат ПЦР-теста?

Отвечает менеджер по маркетингу SYNLAB Тереза Юхансоо:

«Обычный ПЦР-тест не показывает, с каким именно штаммом коронавируса мы имеем дело. Для выявления специфических мутаций необходимо провести дополнительный ПЦР-тест. Такие дополнительные анализы не проводятся в обычном порядке для всех положительных образцов, однако по запросу Департамента здоровья и в сотрудничестве с Тартуским университетом SYNLAB делает дополнительное исследование выбранных положительных образцов и отправляет результаты Департаменту здоровья. Исходя из этого оценивается эпидемиологическая ситуация, то есть какие штаммы у нас присутствуют и меняется ли их наличие с течением времени».