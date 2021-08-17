Спектакль окончен, гаснет свет: ночной клуб Teater на площади Вабадузе закрылся навсегда

«Здравствуйте, дорогие друзья!

Клуб Teater родился в 2011 году от большой любви и вовлеченности, чтобы предложить вам прийти туда, где все проблемы и заботы остаются за дверью.

В место, где музыка и эксклюзивная программа, где наша любящая команда заботится о том, чтобы ваши вечерние часы были необычными, интересными и запоминающимися.

Нашей основной задачей было подарить вам положительные эмоции и улыбку - именно они придавали нам сил трудится еще больше ради этого.

Время, где рабочие проблемы и другие напряженные моменты могут быть забыты хотя бы на время. Время, где мы бываем чаще всего - в моменте. И как говорят на латинском языке - Carpe Noctem - наслаждайся моментом, который подарен тебе ночными часами! Пожалуй, это именно тот момент, который мы можем назвать часами счастья...

Предлагая людям 10 лет релаксацию, поняли, что счастье не может быть временным или «в моменте» - это не совсем верно! Счастье должно быть каждый день, в каждом моменте и в нас самих. Это не то, что мы сможем найти где-то вне себя...

Но даже чему-то очень красивому рано или поздно приходит конец. Красиво проведенное время нужно уметь ценить. Зная, что всё вокруг нас лишь временное, помни о том, что с завершением каждой эпохи открываются новые двери. Стоит лишь довериться и пойти этой дорогой, понимая, что жизнь - это одно увлекательное приключение, где музыка, программа и правила лишь внутри нас, мы их устанавливаем, мы является для себя создателями своего клуба.

Клуб Teater нас вдохновлял и давал новые толчки для создания необходимой и грандиозной расслабляющей программы. Именно такой, которая оставляет часы счастья с нами, и мы за это крайне благодарны!

У каждого этапа в нашей жизни свое символическое значение, что приводит нас как раз к тому, для чего мы созданы. Нужно лишь идти, не боясь.

Клуб Teater никогда бы не мог существовать без своей семьи, за что я вам навсегда благодарен и низкий вам поклон... (здесь идет перечисление имен)

Подводя итог, мои дорогие друзья, путь клуба Teater подошел к концу и всё счастье на этом продано...

До новых встреч...»



