Бывшая эстонская звезда Onlyfans Мэрилин Нау дразнится: скоро выйду замуж за богача!

Miss Global - это ежегодный глобальный конкурс красоты для одиноких женщин в возрасте от 18 до 35 лет, самый широкий возрастной диапазон участников. Участницы соревнуются за корону Miss Global на международном уровне.

Нау поделилась фотографией в соцсетях, где она в красивом белом платье. «Свадебные колокола скоро зазвонят: тралалала...», - ехидно написала бывшая звезда Onlyfans под фотографией, тем самым, привлекая внимание людей, к предстоящему конкурсу красоты Miss Global. «Следите, чтобы увидеть, что будет происходить в ближайшее время и кто будет участвовать», - призывает Нау.

Только в конце июля звезда социальных сетей объявила о том, что будь у нее возможность вступит в брак со знаменитостью, то она, вероятно, вышла бы замуж за Джеффе Безоса. «I am all about business (а я все о бизнесе - ред.)», - пишет Мэрилин.

У Мерилин есть план: «Заранее договориться, что после развода я буду владеть половиной имущества», - расписывает, как бы шутя, девушка. «Детей нужно отдавать в лучшую школу. С этим свойством вы можете осуществить как свои собственные мечты, так и мечты своих детей», - добавила Мерилин. Ее сообщение также было дополнено хештегом на тему #thinkaboutfuture - думай о будущем.

Мерилин выделила испанского певца Энрике Иглесиаса в качестве еще одного возможного кандидата в мужья. «Может быть, выйду за него, если он будет милым, душевным и ответственным», - продолжает шутить девушка, одновременно делясь своими предпочтениями в мужчинах.



