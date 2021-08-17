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Бывшая эстонская звезда Onlyfans Мэрилин Нау дразнится: скоро выйду замуж за богача!

Мэрилин Нау ФОТО: Kuvatõmmis Merylin Nau Instagramist.

Осенью Мерилин Нау будет представлять Эстонию на Miss Global, и по этому случаю девушка опубликовала в Instagram пост, в котором дразнит всех своих подписчиков идеей будущей свадьбы с богачом. Отличительной чертой конкурса является то, что в нем могут принимать участие девушки не состоящие в отношениях.

Miss Global - это ежегодный глобальный конкурс красоты для одиноких женщин в возрасте от 18 до 35 лет, самый широкий возрастной диапазон участников. Участницы соревнуются за корону Miss Global на международном уровне.

Нау поделилась фотографией в соцсетях, где она в красивом белом платье. «Свадебные колокола скоро зазвонят: тралалала...», - ехидно написала бывшая звезда Onlyfans под фотографией, тем самым, привлекая внимание людей, к предстоящему конкурсу красоты Miss Global. «Следите, чтобы увидеть, что будет происходить в ближайшее время и кто будет участвовать», - призывает Нау.

Только в конце июля звезда социальных сетей объявила о том, что будь у нее возможность вступит в брак со знаменитостью, то она, вероятно, вышла бы замуж за Джеффе Безоса. «I am all about business (а я все о бизнесе - ред.)», - пишет Мэрилин.

У Мерилин есть план: «Заранее договориться, что после развода я буду владеть половиной имущества», - расписывает, как бы шутя, девушка. «Детей нужно отдавать в лучшую школу. С этим свойством вы можете осуществить как свои собственные мечты, так и мечты своих детей», - добавила Мерилин. Ее сообщение также было дополнено хештегом на тему #thinkaboutfuture - думай о будущем.

Мерилин выделила испанского певца Энрике Иглесиаса в качестве еще одного возможного кандидата в мужья. «Может быть, выйду за него, если он будет милым, душевным и ответственным», - продолжает шутить девушка, одновременно делясь своими предпочтениями в мужчинах.


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