Бывшая эстонская звезда Onlyfans Мэрилин Нау дразнится: скоро выйду замуж за богача!

Только в конце июля звезда социальных сетей объявила о том, что будь у нее возможность вступит в брак со знаменитостью, то она, вероятно, вышла бы замуж за Джеффе Безоса. «I am all about business (а я все о бизнесе - ред.)», - пишет Мэрилин.