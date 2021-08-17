Этим знакам Зодиака не в коем случае нельзя вместе заниматься ремонтом, иначе - быть беде!

Овен и Лев

Овен очень ответственен и заботлив. Он возьмет на себя все проблемы, предоставив Льву отдых. Но не тут-то было! Лев, оказывается, уже давно придумал свой дизайн гостиной и не готов оставаться просто зрителем на этом шоу. Спорами о том, чей вариант лучше, они просто изведут друг друга.

Телец и Козерог

Сделать ремонт качественно, красиво и недорого почти невозможно. Но упрямый Телец будет искать варианты. Более экономный Козерог предпочтет выбрать просто недорого, и тут начнутся споры! Про сам ремонт скоро все забудут, перейдя на личности.

Близнецы и Весы

Весы готовы полгода листать модные журналы, ездить по дизайнерским выставкам, и лишь потом купить занавески. Близнецы более спонтанны и могут запросто подшутить, выбрав наобум веселенькие обои в цветочек, чем невероятно разозлят свою половинку. Весам в ремонте лучше не перечить, если хотите сохранить мир в семье.

Дева и Скорпион

Дева хочет не только красивый результат, но и неторопливо подбирать мебель, обои и даже комнатные растения. Скорпион не так спокоен, поэтому просто мечтает побыстрее закончить с ремонтом. Он начнет подгонять Деву, а к добру это не приведет точно.

Стрелец и Рыбы

Здесь разность подходов просто чудовищная. Рыбы хотят красиво, а Стрельцы недорого. Поскольку это редко совместимо, начнутся ссоры. И если Стрельцу все равно, какого цвета пол на кухне, то для Рыб это может быть принципиально важный вопрос. Споры на эти темы могут подвести пару к расставанию.



