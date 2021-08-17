Лиза Арзамасова опубликовала первое фото после родов и рассказала о новорожденном сыне

Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания!
Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с @averbukhofficial родился сын! 14 августа, в Медовый Спас. Малыш весом 3 800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!
Для Авербуха ребенок стал уже вторым — он воспитывает 17-летнего сына Мартина от бывшей супруги Ирины Лобачевой. Отца и его новую жену, с которой Мартин прекрасно поладил, сын фигуриста публично поздравил с радостным событием.
Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!
— оставил он комментарий к снимку счастливой пары с новорожденным сыном.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова знакомы уже больше 10 лет, а об их романе стало известно прошлым летом (впрочем, не исключено, что романтические чувства между ними вспыхнули намного раньше).
В конце прошлого года пара связала себя узами брака, а в апреле они сообщили, что готовятся стать родителями.
22-летняя разница в возрасте, о которой супругам часто напоминают хейтеры, пару ничуть не смущает и помехой их счастью не является.
Это вообще несерьезно. Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует,
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!