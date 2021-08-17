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Лиза Арзамасова опубликовала первое фото после родов и рассказала о новорожденном сыне

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ФОТО: Скриншот с Instagram

В субботу, 14 августа, у 26-летней Лизы Арзамасовой и 47-летнего Ильи Авербуха родился первый общий ребенок — супруги стали родителями мальчика. Спустя несколько дней актриса все еще остается с малышом в клинике, о чем она сама рассказала в инстаграме, поделившись снимком из больничной палаты, пишет Сплетник.

Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания!

Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с @averbukhofficial родился сын! 14 августа, в Медовый Спас. Малыш весом 3 800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!

— написала Арзамасова.

Для Авербуха ребенок стал уже вторым — он воспитывает 17-летнего сына Мартина от бывшей супруги Ирины Лобачевой. Отца и его новую жену, с которой Мартин прекрасно поладил, сын фигуриста публично поздравил с радостным событием.

Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!

— оставил он комментарий к снимку счастливой пары с новорожденным сыном.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова знакомы уже больше 10 лет, а об их романе стало известно прошлым летом (впрочем, не исключено, что романтические чувства между ними вспыхнули намного раньше).

В конце прошлого года пара связала себя узами брака, а в апреле они сообщили, что готовятся стать родителями.

22-летняя разница в возрасте, о которой супругам часто напоминают хейтеры, пару ничуть не смущает и помехой их счастью не является.

Это вообще несерьезно. Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует,

— отмечал Авербух.


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