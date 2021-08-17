Лиза Арзамасова опубликовала первое фото после родов и рассказала о новорожденном сыне

Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания!

Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с @averbukhofficial родился сын! 14 августа, в Медовый Спас. Малыш весом 3 800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!