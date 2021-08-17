Легендарная порнозвезда 90-х Виктория Пэрис проиграла борьбу с раком

За свою карьеру она снялась более чем в 190 порнофильмах. Актриса трижды была удостоена премии AVN Awards, более известной как «Порно Оскар»: в 1990 году в категории «лучшая новая старлетка», в 1991 году за «лучшую парную сцену» и «лучшую женскую сцену», пишет Gazeta.ru.

В 1987 году Пэрис переехала из Монтаны в Лос-Анджелес, где пробовала работать секретарем, борцом в грязи и ню-моделью перед тем, как начать сниматься в порно.

В начале карьеры Пэрис снималась со своим бывшим мужем, порноактером Робертом Баллоком. Второй раз она вышла замуж в 2000 году.

За время карьеры женщина снялась более, чем в 100 картинах ФОТО: Kuvatõmmis videost/Pornhub.com

Она появлялась в фильмах «Глубокая глотка 4», «Красавица и чудовище 2», «Хамелеон», «Ночные путешествия», «Две женщины», «Варвары времени», «Тайна золотого лотоса».

С 2002 года она стала менее активно сниматься в фильмах для взрослых, работая в основном на свой сайт.



