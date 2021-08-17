Эллиот Пейдж опубликовал фото топлес, и фанаты не узнали в подкачанном парне ту прежнюю хрупкую девушку

Эллиот Пейдж официально парень всего несколько месяцев, но времени он зря не терял. В начале года он объявил, что разводится со своей женой, и, видимо, после этого начал активно ходить в спортзал. Иначе объяснить перемены в его теле невозможно. Недавно в Instagram stories актёр поделился фотографией без рубашки, заставив фанаток пускать слюни.

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Выглядит Эллиот на удивление маскулинно: широкий торс, объёмные бицепсы и дельты. В спортзале актёр провёл явно не один час. Впрочем, следы прошлой жизни знаменитости остались. Звезда без стеснения показывает свою грудь, на которой всё ещё четко видны шрамы после коррекции.

Это уже не первый раз, когда актёр публикует фотографии топлес. Предыдущий снимок был сделан в конце мая. Прогресс за пару месяцев тоже можно отследить.

Напомним, 34-летний Эллиот Пейдж объявил о том, что он трансгендерный мужчина, в середине декабря 2020 года. С тех пор он стал одной из самых известных транс-персон в мире. За последние полгода парень даже побывал в гостях у Опры Уинфри. В беседе актёр признался: сейчас он впервые чувствует себя комфортно в своём теле, пишет Daily Mail.



