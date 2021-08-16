Бывшего мужа Бородиной объявили в международный розыск

Интерпол ищет бизнесмена с июня 2021 года, заочно его арестовали 12 августа. Однако сложные отношения с законом у предпринимателя начались еще в 2019 году, спустя несколько лет после расставания со звездной супругой – пара состояла в отношениях с 2008 по 2011 год, передает «Московский комсомолец». По данным издания, разыскиваемый может скрываться в Великобритании.