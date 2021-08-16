Энергия правосудия: нумеролог назвала самые опасные даты в 2021 году

На прошедший високосный год выпало множество трагедий, связанных прежде всего с пандемией коронавируса. И, безусловно, каждый задается вопросом, каких конкретных дат стоит остерегаться в 2021-м. Нумеролог Дарья Томилова в интервью назвала определенные дни в году, которые могут действительно представлять опасность.

«В контексте нумерологии это может быть восьмой день либо восьмой месяц. Потому что они несут в себе энергию правосудия. Это может быть 13-й день, не потому, что это какое-то мистическое и невезучее число. А эта энергия несет в себе какие-то трансформационные процессы», – отметила она.

По словам специалиста, 16-е число также может быть связано с опасностями, несчастными случаями и разрушительными событиями. Кроме того, 12-й день или 12-й месяц в нумерологии олицетворяют наказание.

«Но на самом деле это очень глубокая тема, ответа такого банального здесь не будет. Подобными исследованиями занимается мунданная астрология. Это направление изучает даты, тысячелетия, события, и на их основе устанавливаются уже какие-то закономерности и вычисляются острые моменты для каждого периода года, месяца или дня», – пояснила нумеролог.

Дарья Томилова также добавила, что в данном случае выдвигаются только тезисные теории насчет опасных периодов. Поскольку любые астрологические прогнозы и показатели имеют совершенно разные проявления.

«Это могут быть как головные боли у населения, высокое давление, так и стихийные бедствия. И если бы человечеству были подвластны такие прогнозы, то, наверное, люди могли бы предотвратить 80 процентов каких-то апокалипсисов», – подчеркнула она.

По словам эксперта, при рассмотрении какого-либо происшествия нельзя исключать индивидуальный негативный аспект, который свидетельствует о надвигающейся опасности. При этом другая половина людей может попросту оказаться под влиянием этого неблагоприятного события.

«Когда мы садимся в самолет, где много людей, или заходим в отель, где могут происходить какие-то негативные моменты, мы уже становимся частью этого места. И тогда натальная карта строится уже на этот объект, а не конкретно на человека или на людей, которые находились в этом месте», – объяснила Томилова.

Вместе с тем нумеролог порекомендовала не привязываться к каким-либо конкретным опасным датам и не приводить их к общему знаменателю, поскольку астрологические прогнозы и предсказания зависят от множества факторов.



