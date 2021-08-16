БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне выбрали и короновали самую красивую бабушку страны

Глядя на 8 участниц конкурса Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают иные таланты.

Состязания за титул лучшая бабушка и красавица старше 45 лет проходило по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в одежде от дизайнера Дениса Мистюрина, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоу-рума Kliedibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не придусмотрено. Также соблюдены меры предосторожности, рекомендованные правительством и на мероприятие не допущено больше 50 гостей.

В жюри — 12 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии:

В финале победительниц короновали Светлана Гитерманн, которая в январе 2020 года завоевала титул Grandma Universe 2020 и Милла Карпикова Mrs.Europe 2019.

Итак, жюри выставляет оценки и ведущие Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро объявляют победителей. Титул первой красавицы 45+ — Classic Universe Estonia 2021 — получает Ольга Нигровская. В творческом конкурсе Наталья Шилова. Приз зрительских симпатий достался Наталье Фишер.

А самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2021 — стала Наталья Фишер.

Одним из приятных событий в ходе конкурса было предложение руки и сердца одной из участниц - Марине Донецкой. На что она сказала: «Да»!

Classic Universe Estonia 2021 I Jelena Petriläinen

Classic Universe Estonia 2021 II Ljubov Jermošina

Classic Universe Estonia 2021 III Inna Zubkova

Grandma Universe Estonia 2021 I Natalia Shilova

Grandma Universe Estonia 2021 II Marina Pertseva

Grandma Universe Estonia 2021 III Marina Donetskaja

Classic/Grandma Universe Estonia 2021 Model Marina Pertseva

Спонсоры конкурса:

Клуб Prive

Ресторан «Тройка»

Дизайнер Денис Мистюрин

Стилист Ирина Соколова

Шоу-рум Kleidibutiik

Бутик украшений и цветов katreenhandmade

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