Танцор Нади Дорофеевой пришел в себя после двух недель комы

Буквально несколько минут назад 31-летняя Надя Дорофеева сообщила, что состояние Евгения улучшилось и его вывели из комы. Разумеется, молодой человек еще очень слаб, поэтому он находится под тщательным наблюдением специалистов.

«Ребята, только что говорила с мамой Жени, сегодня он проснулся! Как и что дальше – буду держать в курсе», – пообещала исполнительница.

1 августа Гончаренко вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе. На выходе из заведения на 22-летнего танцора с кулаками набросился неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес Евгению несколько ударов по лицу, после чего скрылся.

ФОТО: Instagram

Преступника нашли в кратчайшие сроки. Им оказался военнослужащий – Евгений Беспалов. «В социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета Dorofeeva, бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту уже проводится расследование. На время разбирательств сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей», – делилась пресс-служба государственной охраны Украины.

И Дорофеева, и семья Гончаренко надеются, что виновный понесет наказание по всей строгости закона. Заявление в полицию они уже написали.



