Знаменитого блогера задержали на Cadillас с фальшивыми долларами и автоматом

14 августа в столичную полицию обратился сотрудник ЧОП. Он увидел, как на территорию охраняемого им объекта въехал Cadillac Escalade без номеров. Вызванная группа быстрого реагирования прибыла на место и обнаружила в авто Сажину в компании трех мужчин. Они заявили, что заблудились и скоро уедут. Сотрудники охраны нашли в машине подозрительные предметы — пачки долларов и оружие — и вызвали полицейских. Знаменитость и ее спутников доставили в отдел для разбирательства. Там Сажина пояснила, что хотела снять контент на территории центра и похвалиться перед аудиторией только что купленной машиной. Деньгие же, а также пистолет и автомат, найденные охранниками, оказались бутафорией.

Правоохранители составили протокол административный протокол по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Блогер Елена Сажина дала первый комментарий относительно произошедшего. В разделе сторис на своей странице в Instagram звезда соцсетей, известная как Helen Yes, выложила отрывок интервью, в котором попыталась разоблачить домыслы подписчиков.

«Все, что произошло, это какой-то сюр, в который я до сих пор не могу поверить», — возмутилась инстадива, намекнув, что в подробностях ее точку зрения можно будет услышать уже в ближайшее время.

Елена Сажина ведет блог в Instagram. На нее подписаны девять миллионов человек. В 2017 году получила премию «InstaMam Award» в номинации «Мама-блогер». Также она вела такие телепередачи как «Блин. Ком», «Пожиратели», «Яжмать». Сейчас девушка воспитывает дочерей-двойняшек Милану и Алину. Является исполнительницей хитов «Танцуй со мною, Паш», «Мыльные пузыри», «Лето в ленте», «Моя весна» и «COOL».



