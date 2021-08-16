Довлатова рассказала о неудачном романе с Нагиевым в молодости

Знаменитости познакомились на студенческом театральном капустнике, на котором 18-летняя Довлатова была направлена в качестве корреспондентки. Когда вечер подошел к концу, юный Нагиев вызвался проводить журналистку. По дороге домой артист осыпал девушку комплиментами, а потом спросил, нет ли у нее на радиоточке вакансии для него.

Дмитрий Нагиев ФОТО: Instagram

Довлатова на следующий день показала запись голоса Нагиева руководству, и он тут же стал ее коллегой. У ведущих завязался роман, а Довлатова и не подозревала, что ее возлюбленный женат и даже воспитывает сына. Конечно, рано или поздно все тайное становится явным, и обман вскрылся.

Скандал, который закатила Довлатова был колоссальным, однако пара вовремя опомнилась — им же еще работать вместе. Тогда они помирились и договорились остаться добрыми приятелями. И все так и было, пока на радиостанцию не пришла работать супруга Нагиева — Алиса Шер.

«С первого дня Алиса стала передавать гадости, которые якобы говорил про меня Нагиев, а ему, судя по всему, пересказывала „мои“ нелицеприятные отзывы. И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошел мимо, будто я пустое место», — рассказала ведущая.

С тех пор Нагиев не здоровается с ведущей даже на публичных мероприятиях, и сама она даже представить не может, что такого можно было наговорить актеру, чтобы отторжение достигло такой степени.



