Данила Козловский опубликовал редкий снимок с дочерью

Вчера в очередной раз состоялась долгожданная встреча папы и дочери. Правда, на какой территории, Козловский не уточнил.

— коротко подписал он снимок.

Лицо малышки ее родители договорились не показывать, поэтому на всех фотографиях Ода Валентина предстает со спины.

Как признавался актер, рождение дочери его сильно изменило — прежде такой сильной любви он не испытывал.

Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня,

— отмечал он.

По какой причине Козловский и Зуева, которые были вместе около пяти лет, расстались, неизвестно. По слухам, возлюбленную актер бросил ради своей коллеги Оксаны Акиньшиной, роман с которой у него начался на съемочной площадке фильма "Чернобыль". Свой роман Данила и Оксана официально не подтверждали, но инсайдеры говорят, что они уже давно живут вместе.

После расставания Зуева и Козловский друзьями остаться не смогли. Как сказал Козловский, по отношению к Ольге он поступил "гадко". Судя по всему, актрису он сильно обидел, и простить его она не смогла. Тем не менее общению Данилы с дочерью Ольга не препятствует и против их встреч не возражает.



