Как удалить занозу правильно: совет доктора Комаровского

Если у вас дрожат руки или плохое зрение, то доверьте удаление занозы другому человеку. Что понадобится, чтобы вытащить из кожи кусочек дерева или стекла, надо ли обрабатывать рану и как правильно достать занозу – популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем Youtube-журнале.

Что делать, если загнал занозу

Главное – не торопиться и прежде чем ее достать, нужно приготовить все необходимое. Во-первых, должно быть хорошее освещение. А во-вторых – если заноза очень маленькая, то понадобится увеличительное стекло. Обратите внимание, как именно вы или ребенок загнали занозу: она может быть под кожей полностью, торчать из раны, обломаться.

Если заноза торчит и ее хорошо видно, то сначала нужно ее убрать, а потом обрабатывать рану. Иначе в процессе обработки раны легко сломать занозу или загнать ее еще глубже. Как вариант – налить на ранку, если она совсем маленькая, дезинфицирующий антисептик.

Как правильно достать занозу – пинцетом или руками?

Если заноза хорошо торчит из ранки, тяните ее в том направлении (под таким углом), в каком она вошла в кожу. Схватить за край ее удобно пинцетом (тем, которым женщины выщипывают брови). Занозу, полностью погруженную в кожу, достают иглой, освобождая кончик занозы. Тогда ее можно поддеть пинцетом или ногтями.

Важно: берите не швейную иглу, а стерильную медицинскую – просто снимите со шприца. Если дома нет стерильных шприцев, нужно иглу простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем). Поврежденное занозой место предварительно подержите немного в теплой воде, так будет легче достать.

Когда заноза извлечена, обязательно промойте ранку теплой водой с мылом, промокните, затем надо продезинфицировать антисептиком и заклеить пластырем.