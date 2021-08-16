Сын Ильи Авербуха бурно отреагировал на рождение брата в семье отца и Арзамасовой
Мартин Авербух, сын экс-фигуриста, а ныне хореографа Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением ребёнка от актрисы Елизаветы Арзамасовой, пишет Лайф.
Мартин Авербух, сын экс-фигуриста, а ныне хореографа Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением ребёнка от актрисы Елизаветы Арзамасовой, пишет Лайф.
Напомним, в минувшую субботу Авербух-старший и Арзамасова сообщили, что стали родителями. У пары родился мальчик.
— написал Мартин в комментариях под публикацией звезды "Папиных дочек".
Добавим, что о романе пары стало известно летом 2020 года, в конце прошлого года они поженились. В апреле Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут малыша.